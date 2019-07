Diskurs-Schwank auf geteilter Bühne

Elske Hildebrandt liest und spricht über ihre Mutter

Regine Hildebrandts Tochter Elske Hildebrandt gestaltet am 14. Juli um 11.30 Uhr eine Matinee in der Anderen Welt Bühne. Titel: "Was würde Regine dazu sagen?" 30 Jahre nach der Wende ist schon viel geschehen, aber es gibt noch immer große Unterschiede zwischen Ost und West. Warum ist das so? Was können wir dagegen tun? Elske Hildebrandt möchte an ihre Mutter erinnern mit der Lesung aus dem Buch "Erinnern tut gut" und anschließend mit den Gästen ins Gespräch kommen. Es gibt Kaffee und Kuchen, auch Frankfurter Kranz nach Regine Hildebrandts Rezept.

Die Andere Welt Bühne ist das Theater im blau gestrichenen Wasserwerk auf dem früheren Postgelände in der Garzauer Straße 20 in Straus­berg. Die Premiere am Sonnabend beginnt um 19.30 Uhr.⇥js