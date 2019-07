Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Das Hotel Altstadtquartier ist vom Hotel- und Gaststättenverband Dehoga mit drei Sternen ausgezeichnet worden. Damit ist das Hotel neues erstes Haus am Platz, kein anderes Hotel in der Stadt hat an seiner Eingangstür derzeit drei oder mehr Sterne.

Die Hotelinhaber und Betreiber Ronald Steinke und Wolf Mieczkowski sind stolz auf die bestandene Zertifizierung. "Wir haben sogar deutlich mehr Punkte in den einzelnen Kriterien erhalten, als notwendig. Die Prüfer haben uns sehr gute Qualität der Bäder in den Zimmern bescheinigt, auch beim Service bekamen wir sehr gute Bewertungen. Vor allem aber hat unser Restaurant BrauWerk, das wir 2018 eröffnet haben, einen wichtigen Ausschlag gegeben – das merken wir auch in der gestiegenen Auslastung des Hotels", freut sich Wolf Mieczkowski. Tatsächlich meldet das Altstadtquartier eine Auslastung von 85 Prozent. Das ist ein Spitzenwert in Schwedt.

17 von 25 Zimmern ausgebaut

Was der Schwedter, der ja selten Gast in einem Schwedter Hotel ist, nicht so sieht: 17 der 25 Zimmer in dem Gebäude des ehemaligen katholischen Kinderheimes haben die Betreiber inzwischen modern ausgebaut. Zimmer für Zimmer wurden umgebaut, vergrößert, erhielten eigene Bäder, moderne Ausstattungen. Flur für Flur wurde erneuert. Inzwischen gibt es nur noch eine Etage mit Dreibettzimmern und Gemeinschaftsbad über den Flur. Dafür hat das Hotel mit seinem Restaurant-Neubau auch gleich den Fahrstuhl ausgebaut, sodass die Zimmer barrierefrei erreichbar sind. Auch ein Hotelzimmer ist barrierefrei ausgebaut.

260 Punkte muss ein Hotel erfüllen, um drei Sterne zu erhalten. "Das Altstadtquartier bekam 354 Punkte. Das ist nicht mehr viel Abstand zur nächsten Kategorie mit 400 Punkten. Wir waren angenehm überrascht von dem Hotel, da war alles tip-top. Und das Brauhaus ist ja wirklich klasse", sagt Birgit Farthmann von der Dehoga Brandenburg.

Dass das Hotel die Sterne jetzt erhält, klingt wie eine Reaktion auf die Ankündigung eines Hotelneubaus mit 200 Zimmern in Schwedt. Die Zertifizierung hatte das Hotel jedoch lange vorher geplant und Anfang des Jahres beantragt. "Wir haben zwar Respekt vor der Größe 200 Zimmer, aber keine Angst. Wir verfolgen unser Konzept weiter und wenn in drei Jahren die Neuzertifizierung ansteht, dann ist unser Ziel nicht die Verteidigen von drei, sondern das Erreichen von vier Sternen", sagt Mieczkowski.