Die ersten Gemüsekisten sind gepackt

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zucchini, Gurke, Mangold, Salat, Kohlrabi und Brokkoli stecken in den ersten Boxen, die die biovegane Gemüsegenossenschaft PlantAge am Mittwoch gepackt hat. 24 Kisten gingen nach Frankfurt, drei nach Beeskow, 145 werden heute nach Berlin geliefert. Alle Ernteabnehmer sind gleichzeitig Genossen und können sich einmal pro Woche ihre Gemüsekiste an bestimmten Stationen, wie Biomärkten, abholen. Seit sich die PlantAge eG i.g., die das Gemüse in Markendorf anbaut, Anfang des Jahres vorgestellt hat, haben sich 207 Genossen gefunden.