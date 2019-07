Geburtenknick im Storchendorf

Siegmar Trenkler

Linum (MOZ) Obwohl in Linum Anfang des Jahres acht Horste besetzt waren, gibt es aktuell nur auf der Hälfte der Nistplätze Storchen-Nachwuchs: Insgesamt zehn Jungvögel werden auf diesen von den Elterntieren groß gezogen.

Nach 14 Jungstörchen im vorigen Sommer und 8 Tieren in der verregneten Brutsaison davor, verläuft das Storchenjahr bislang "tendenziell eher schlecht", sagt Lisa Hörig. Die 29-jährige Berliner Biologin ist seit Mai kommissarische Leiterin der Storchenschmiede in Linum, weil Marion Szindlowski diese Aufgabe in diesem Jahr aus gesundheitlichen Gründen nicht wahrnehmen kann.

Die Tendenz zu weniger Nachwuchs beschränkt sich nicht nur auf Linum. "Die Storchenbetreuer stellen das auch in der gesamten Umgebung fest", berichtet Hörig. "Das ist über die Jahre immer weniger geworden." Gründe gibt es dafür mehrere. Da ist beispielsweise die intensive Landwirtschaft, in der verstärkt Mais angebaut wird. "Auf den Feldern finden die Tiere nicht mehr so viel Nahrung", sagt die kommissarische Leiterin. Doch auch einen grundsätzlichen Rückgang in der Nahrungskette sieht sie als maßgebliche Ursache. Weil es insgesamt weniger Insekten gibt, fehlt beispielsweise das Futter für Amphibien, die wiederum von Störchen verzehrt werden könnten. Dann ist da auch noch die Trockenheit mit all ihren Begleiterscheinungen, unter denen die Tiere leiden. Ist der Nachwuchs zu schwach oder reicht die Nahrung nicht, um alle Jungtiere durchzubringen, werden teilweise auch schwache Tiere aus dem Nest gestoßen oder aufgefressen.

Zehn kräftige Jungtiere

Für die zehn Jungtiere, die derzeit auf den vier Linumer Horsten aufwachsen, sieht es aktuell aber gut aus. Drei davon sind kameraüberwacht. Daher weiß Hörig, dass der Nachwuchs kräftig aussieht. Die zwei Jungstörche auf dem Horst der Storchenschmiede sind am 18. Mai geschlüpft. "Eigentlich waren es drei. Aber das Jüngste hat es nicht geschafft", berichtet die kommissarische Leiterin. Den anderen beiden geht es gut. "Sie stellen sich schon gelegentlich auf, breiten ihre Federn aus und schlagen ein bisschen mit den Flügeln." In wenigen Wochen werden sie mit den ersten Flugversuchen beginnen, bevor sie spätestens Mitte August zu den Überwinterungsgebieten aufbrechen werden.

Der Zug stellt die jungen Tiere dann vor die nächste große Herausforderung. Unter anderem ungesicherte Stromleitungen können den Vögeln gefährlich werden. "Das ist weniger in Deutschland ein Problem. Aber im ost- und im südeuropäischen Raum kann es schon einmal vorkommen, dass sie deswegen durch einen Stromstoß sterben, wenn sie mit den Flügeln die Kabel berühren", berichtet Hörig. Doch auch ungünstige Winde, die die Tiere übers Meer treiben, stellen eine Gefahr da. "Störche sind vor allem Segelflieger. Sie schrauben sich in die Höhe und gleiten viel." Normalerweise ziehen die Tiere daher entweder auf dem Westweg über die Meerenge von Gibraltar oder auf dem Ostweg über den Bosporus in wärmere Gefilde.

Sollten die Linumer Jungtiere, die derzeit schätzungsweise zwischen 2,5 und drei Kilogramm wiegen, auch diese Hürde meistern, dauert es trotzdem noch lange, bis sie wieder an ihren Geburtsort zurückkehren werden. Während die Elternteile im kommenden Jahr wieder ins Storchendorf ziehen werden, bleiben die jüngeren noch länger in den Überwinterungsgebieten – teilweise, bis sie mehrere Jahre alt sind und die Geschlechtsreife erreicht haben.