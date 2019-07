Isabell, Merle und Karl sichern sich Goldmedaillen im Land

Romy Gräfe

Schwedt Mit zwei erfolgreich bestrittenen Wettkämpfen haben sich die Kanuten des Vereins Wassersport PCK Schwedt jetzt endgültig in die Sommerferienpause verabschiedet. Nach Ostdeutschen und Landesmeisterschaften im Juni geht es dann aber bereits Ende Juli in den Trainingslagern in Blossin und Brandenburg wieder aufs Wasser.

Zur Ostdeutschen Meisterschaft auf dem Brandenburger Beetzsee reiste Trainer Michael Tümmler am Wochenende mit neun Schwedter Sportlern der Schüler-Altersklassen an. Zuerst wurde der Mehrkampf absolviert – erfolgreich. Isabell Borchardt und Stella Schmidt sicherten sich mit tollen Leistungen jeweils Bronze. Eine weitere Medaille, nämlich die silberne, gab es für den Canadier-Zweier über 500 m mit Stella Schmidt/Jette Stelse. Knapp an den Podesträngen vorbei paddelten Tim Marquardt auf Platz 4 sowie Stella (5.) und Merle Stelse (7./jeweils C1). Etwas Pech hatten Merle und Jette Stelse auf der Langstrecke, als sie an der Wende auf Position 3 liegend aufgrund einer großen Welle kenterten.

DM-Startplatz gesichert

Isabell Borchardt konnte sich mit ihrer Leistung für die Deutschen Meisterschaften Ende August ebenfalls in Brandenburg an der Havel qualifizieren. Insgesamt zeigte sich Trainer Tümmler zufrieden mit den Leistungen seiner Sportler, zu denen außerdem Lara Kühn, Lisa Marie Emmel, Ben Büchner und Maike Weidemann gehörten.

Zuvor hatten die Oderstädter bei den Landesmeisterschaften der Kanuten ihr Können gezeigt. Bei bestem Sommerwetter machte auch hier traditionell der Mehrkampf den Auftakt. Die Schüler B (Jahrgänge 2007–2009) und Schüler A (2005/06) mussten dabei athletisches Können abrufen. Bei den jüngeren Sportlern ging es im Kugelschocken, beim 1000-m-Lauf und über 2000 m Bootfahren um Punkte; bei den älteren Sportlern im Medizinballschocken, Standweitsprung, 1000-m-Lauf, 100 m und 1000 m auf dem Wasser um Platzierungen.

Das beste Schwedter Ergebnis lieferte Isabell Borchardt (2006) mit dem Landesmeistertitel. Jeweils die Bronzemedaille sicherten sich Stella Schmidt, Karl Regorius (beide 2007) und Sophie Teodulo (2006). Weitere Top-6- Platzierungen errangen Max Emilian Kreße, Merle Stelse, Jette Stelse (alle 2007), Arwen Schulz, Nele Kalk, Leonie Schatz und Kevin Engel (alle 2006).

Neben dem Mehrkampf waren auch verschiedene Bootsdistanzen im Einer, Zweier und Vierer zu absolvieren, um die besten Kanuten Brandenburgs zu küren. Auch hier ging ein Landesmeistertitel in die Oderstadt für die C2-Besatzung Karl Regorius/Merle Stelse. Beide waren im Boot auch die fleißigsten Medaillensammler mit jeweils vier Plaketten. Immerhin drei Medaillen sicherten sich Stella Schmidt und Jette Stelse. Mindestens eine Medaille nahmen zudem Kevin Engel, Isabell Borchardt und Tim Marquardt mit nach Hause.

Für viele der jüngeren Sportler reichte es noch nicht zu Edelmetall. So war für sie aber das Erreichen des Endlaufs schon eine tolle Leistung. Dazu zählen Lara Kühn und Lisa Marie Emmel mit Platz 4 im Zweier-Kajak sowie Ben Büchner und Paul Wagenknecht (K 2), Max Emilian Kreße und Bastian Urban (C 2) sowie Lara Kühn (K 1).

Insgesamt errangen Schwedter zwei goldene, drei silberne und zehn bronzene Medaillen. Zum Team gehörten außer den Genannten: Leni Lange, Vanessa Maily (2009), Collin Blank, Lucas Schulze, Luca Herbst (2008) und Maike Weidemann (2003).