Ein Vogel- und Insektenparadies

Viktoria Waldvogel

Frankfurt (Oder) Der Nabu Frankfurt hat eine alte Industriebrache am Triftweg in ein Biotop verwandelt. Mit finanzieller Unterstützung der Stiftung der Sparkasse Oder-Spree renaturierte der Naturschutzbund die ehemals bebaute Fläche zum Wohle der Biodiversität und von Insekten.

Neben der angelegten Streuobstwiese mit 56 verschiedenen Apfelsorten wurde eine Feuchtstelle für den Amphibienschutz geschaffen. Sie soll den Tieren als Trinkstelle dienen und vor allem für die Amphibien ein Ort zum Laichen sein. Der Teich wurde umzäumt, um Wildschweine fernzuhalten. "Nach einem Tag schon wurde der Teich von den Tieren angenommen. Das ist wunderbar zu beobachten", erzählt Axel Bialas, Vorsitzender des Nabu-Regionalverband Frankfurt, begeistert. In einem alten Heizhaus, am Rande der Fläche, wurden Nistkästen für Vögel und Fledermäuse montiert. Auf dem Grundstück verteilt finden sich alte Steinhaufen, Gehölz und Gestrüpp, die Lebensräume für viele Tierarten bieten, erklärt Bialas. "Obwohl der Boden hier nicht ideal war, ist eine tolle Blühwiese entstanden", zeigt er stolz. Vor rund zwei Wochen soll es auf der Wiese nur so vor Schmetterlingen gewimmelt haben. Sogar Störche waren an ihrem Nest immer wieder präsent. Nachwuchs gab es in diesem Jahr aber leider keinen.

Holger Swazinna, Vorstandsvorsitzender der Sparkassen-Stiftung, erklärt, dass die Sparkasse bei einem Spendenbudget von rund 800 000 Euro gerne mehr Projekte wie diese unterstützen würde. Er bedauert die geringe Anzahl an Anträgen zum Thema Umwelt und Naturschutz. "Es gibt zahlreiche Sport- und Kulturvereine, aber außer dem Nabu und dem BUND keine weiteren Naturschutzvereine in der Umgebung." Für die Realisierung der Projekte gebe es bei der Sparkassen Stiftung nur wenige Kriterien, außer, dass die Vereine gemeinnützig und in deren Satzung den Umwelt- oder Naturschutz vermerkt haben müssen.

Die nächste Einreichungsfrist für Projektideen sei der 30. September. Die entsprechenden Unterlagen sind auf der Internetseite der Sparkasse zu finden.