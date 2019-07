Marco Marschalll

Liepe Während die Frage, wer Liepes Eigenanteil für Abriss und Neubau der Brücke über den Oder-Havel-Kanal zahlt, weiterhin ungeklärt ist, drängt die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) auf eine schnelle Umsetzung der Maßnahme. Das berichtet Britz-Chorin-Oderbergs Amtsdirektor Jörg Matthes im Gespräch mit der Märkischen Oderzeitung. In einem Schreiben der WSV an sein Amt, so Matthes, werde beim jetzigen Zustand von einer Gefahr für die Schifffahrt ausgegangen.

Im Mai wurde die Brücke für jeglichen Verkehr von einer Uferseite auf die andere gesperrt. Der Verkehr unter der Brücke hindurch war bisher noch kein Thema, könnte allerdings Tempo in die Umsetzung des Vorhabens bringen. Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung ist bisher Hauptgeldgeber und hatte trotz Kostenverdopplung von vier auf knapp acht Millionen Euro im Frühjahr zugestimmt, die Hälfte der Abriss- und Baukosten zu übernehmen. Der Auftrag wurde seitens der Gemeinde bereits an die Firma Matthäi vergeben. Da die Finanzierung anschließend nicht abgesichert werden konnte, platzte das Ganze. Nun muss neu ausgeschrieben werden.

Hin und her

Weil Liepe den Eigenanteil nicht aufbringen kann und aufgrund der immensen Preissteigerung muss die Amtsverwaltung Britz-Chorin-Oderberg auf der Suche nach Geldgebern wieder neu ansetzen. Als noch von vier Millionen Euro Gesamtkosten ausgegangen wurde, war die Maßnahme laut Amtsdirektor ausfinanziert. Das Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) hatte die Übernahme des Restbetrags aus Mitteln nach dem Finanzausgleichsgesetz zugesichert. Ein Antrag auf Leader-Mittel sei im Januar 2018 genau aufgrund dieser Ausfinanzierung vom Landesamt für Ländliche Entwicklung Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) abgelehnt worden.

Mit der Kostenexplosion im März 2019 wurden Gemeinde beziehungsweise das Amt aufgefordert, vor Inanspruchnahme der MIK-Mittel nachzuweisen, dass keine andere Stelle fördert. Mitte April erreichte die Verwaltung die Nachricht, dass die Maßnahme grundsätzlich durch Leader gefördert werden kann. Antragsfrist bis 31. Juli.

Noch hat Matthes Verwaltung keinen gestellt, behält sich dies aber vor. Einen Zeitverzug sieht der Amtsdirektor nicht. Beschieden würde ohnehin erst, wenn Anträge für alle Projekte sämtlicher Kommunen vorliegen. Gefördert werde frühestens ab 2020. Das schreibt auch das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft auf Anfrage der Zeitung. Dabei ist keinesfalls sicher, dass Liepe schon im nächsten Jahr berücksichtigt werden kann.

Mit dem Schreiben der WSV zur Gefährdung der Schifffahrt aber könnte schnelleres Handeln nötig werden – ein Dilemma, solange die Frage der Finanzierung ungeklärt ist. Anfang dieser Woche hatte es im Britzer Rathaus bereits eine Beratung zum weiteren Vorgehen mit WSV, Planer und Kommunalaufsicht gegeben. Heute will sich Amtsdirektor Jörg Matthes mit dem MIK zur Brücke verständigen.

Aufgrund der Gefährdung ist nicht ausgeschlossen, dass das Vorhaben in zwei Schritten umgesetzt, zunächst nur zurückgebaut und erst anschließend die Finanzierung für den Wiederaufbau angegangen wird.