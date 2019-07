Geschenke fürs Mixdorfer Schlaubegetümmel

René Matschkowiak

Mixdorf Die Erleichterung ist Antje Kloß durchaus anzumerken, als sie den Scheck über 1500 Euro von Jacqueline Senkpiel entgegennimmt. "Dieses Geld hat uns noch gefehlt, und jetzt ist es da", freut sich die engagierte Vereinsvorsitzende des "Mixdorfer Schlaubegetümmels" während eines kleinen Sommerfestes kürzlich am neuen Standort in Müllrose. Ein Tanzschwingboden soll jetzt in den Sommerferien in den großen Tanzsaal installiert werden. Jacqueline Senkpiel, Inhaberin des Müllroser Edeka-Marktes, hat dafür Pfandbons von Kunden in der Spendenbox gesammelt und den Betrag aufgerundet.

Außerdem können die Mädchen und Jungen der Tanzgruppe ab sofort einen Wohnwagen zu ihren Auftritten mitnehmen. Den hat die Sparkasse Oder-Spree spendiert, wie Gerd Altkrüger von der Geschäftsstelle Müllrose erzählt. "Der Wagen wurde bisher für Werbezwecke der Sparkasse genutzt und wird nun nicht mehr von uns benötigt", erklärt er. Die Kinder des "Mixdorfer Schlaubegetümmels" können den makellosen Wohnwagen jedoch gut gebrauchen, um sich bei Auftritten umzuziehen oder ihre Sachen zu verwahren. "Den werden wir oft nutzen", verspricht Vereinschefin Antje Kloß.

Tanzteppich hat ausgedient

Überhaupt waren die vergangenen Monate nicht unbedingt die ruhigsten im bisherigen 16-jährigen Vereinsleben. Erstmals hat der Verein Räume gefunden, die er exklusiv für sich nutzen kann. "Der Vermieter kam uns wirklich sehr entgegen", lobt Antje Kloß. Die umfangreichen Renovierungsarbeiten, die nötig waren, wurden dann hauptsächlich von den Eltern gestemmt. Die Krönung ist nun der Tanzschwingboden. Damit hat der alte Tanzteppich ausgedient, der für ein wenig Dämpfung sorgen sollte.

Eigentlich – so zeigt sich dann im Gespräch – ist dieses Jahr inoffiziell das 21. Jahr des "Mixdorfer Schlaubegetümmels". 1999 habe sie mit den ersten Kindern trainiert und die ersten Auftritte gehabt, berichtet Antje Kloß. Der Verein sei dann 2003 gegründet worden. Einige Mitglieder wie etwa die heute 31-jährige Sahra Herold sind von Anfang an und immer noch dabei und arbeiten jetzt im Vorstand des Vereins mit. Natürlich tanze sie auch weiterhin, lacht die junge Frau. Und ihr dreijähriges Kind solle noch im Laufe dieses Sommers angemeldet werden im "Mixdorfer Schlaubegetümmel".

Üben für die Weihnachtsshow

Fast 90 Kinder und Jugendliche sind derzeit im Verein aktiv. "Wir haben schon in den vergangenen Wochen für unsere Weihnachtsshow am zweiten Adventswochenende in der Frankfurter Messehalle geübt", verrät Antje Kloß. Am liebsten würde sie mit ihnen auch in den Ferien trainieren. "Aber die Kinder sollen natürlich ihre Ferien haben."

Weitere Informationen im Internet: www.mixdorfer-schlaubegetuemmel.de