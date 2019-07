Ein Leuchtturm in Brandenburg

Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Bereits im vorigen Jahr bekam Motor Eberswalde den Preis des Projektes Integration durch Sport der Brandenburgischen Sportjugend. Gewürdigt wurde so die Arbeit des Vereins bei der gesellschaftlichen Eingliederung von Menschen mit Migrationshintergrund. Am Dienstag wollten sich Staatssekretär Andreas Büttner und die Brandenburger Integrationsbeauftragte Doris Lemmermeier ein Bild vor Ort von der Arbeit des Eberswalder Vereins und weiterer Brandenburger und Barnimer Integrationsprojekte machen.

In seiner kurzen Vorstellung des Vereins zeigte der Vorsitzende Martin Hoeck eine positive Bilanz der Mitgliedergewinnung auf. Eine große Rolle nehmen dabei Flüchtlinge ein. Hoeck verwies jedoch darauf, dass der Verein schon seit mehr als 15 Jahren den Integrationsgedanken verfolge, damals waren es überwiegend Russlanddeutsche, die ihr gesellschaftliches Zuhause in der neugeschaffenen Abteilung Inlineskating des Vereins fanden.

Inlineskater sind Vorreiter

Mittlerweile sind dort knapp 30 Sportler aktiv. "Etwa 80 Prozent der Inlineskater haben Migrationshintergrund, der Rest sind Einheimische", berichtete Abteilungsleiterin Alexandra König. Sie selbst ist Russlanddeutsche und mittlerweile im Vereinsvorstand tätigt. "Sie ist keine Quoten-Frau oder anderes in der Richtung, sondern wurde aufgrund ihrer Leistungen und ihres Engagements von den Mitgliedern in den Vorstand gewählt", erklärte Christian Mätzkow, Motor-Geschäftsführer dazu.

Es war oft kein einfacher Weg, die Abteilung aufzubauen und so manche Vorbehalte abzubauen, die nicht nur die Herkunft der Mitglieder betrafen. "Keiner wollte uns in die Halle lassen, weil alle Angst hatten vor den schwarzen Striemen auf dem Parkett mit den Inlineskatern", erinnerte sich Alexandra König schmunzelnd. Lange war sie selbst fahrendes Mitglied, bis die Abteilung nach dem Weggang der Trainerin schon fast auf der Kippe stand. "Da muss man doch Verantwortung übernehmen", sagte sie.

Hilfe bekam sie dabei von Larissa Markus, Koordinatorin des Projekts "Integration durch Sport" und selbst mit Migrationshintergrund. Die Brandenburger Sportjugend versteht ihr Engagement dabei oft als Hilfe zur Selbsthilfe. So werden Kontakte vermittelt, die Entwicklung von speziell notwendigen Fähigkeiten bis hin zu Traineraktivitäten unterstützt.

Im Fall des Eberswalder Vereins mit durchschlagendem Erfolg, wie auch Staatssekretär Andreas Büttner bemerkte. Als Brandenburger Leuchtturm der Integration durch Sport bezeichnete er den Verein.

Dass dies jedoch kein Selbstläufer war, bemerkte Martin Hoeck im Verlauf des Gesprächs. Viele Anstrengungen waren notwendig, um auch die Voraussetzungen für die sportlichen Aktivitäten zu schaffen. "Fluch und Segen" nannte er die eigene Sporthalle im Brandenburgischen Viertel, die dem Verein zwar sehr viel Flexibilität bei den Trainingszeiten, auch an Feiertagen und Wochenenden verschafft, aber auch sehr viel finanziellen Aufwand bedeutet. So steht die derzeit nicht gegebene Barrierefreiheit im Eingangsbereich auf dem Aufgabenzettel, was Hoeck als wichtig für die Integration bezeichnete, doch dem entgegen steht die mager gefüllte Vereinskasse.

Pakistanis werden aktiv

Ihren Platz in der weiten Motor-Vereinslandschaft haben seit zwei Jahren auch Pakistanis gefunden. Aktiv sind sie dabei auf den Verein zugegangen, in dem Bestreben, ihren Nationalsport Cricket in der Kreisstadt ausüben zu können. Mittlerweile gehören 15 Pakistanis der Abteilung an, etwa die gleiche Anzahl Landsleute spielt unorganisiert mit.

Mit viel Elan und sichtlicher Freude zeigten die Cricketspieler den Besuchern ihr Können. Dass Staatssekretär Andreas Büttner mit dem Schläger den kleinen Ball gut retournieren kann, blieb ebenfalls nicht verborgen. Abteilungsleiter Waheed Mukthtar, der gerade eine Ausbildung zum Erzieher macht und sich in Berliner Flüchtlingsheimen um Kinder und Jugendliche kümmert, erzählte, wo der Schuh drückt. Die erforderliche Ausrüstung hat der Verein besorgt, jedoch fehlt ein Ort, an dem im Freien Cricket gespielt werden kann.

Beim Sportfest zum 110. Geburtstag des Vereins, am 17. August im Westendstadion, wollen die Cricket-Spieler ein Schnuppertraining anbieten, um auch mehr Deutsche für diesen Sport zu interessieren.