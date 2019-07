Erste Freigabe an L 33 in Aussicht

Uwe Spranger

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Seit einem Dreivierteljahr wird mittlerweile an der Landesstraße 33 im Doppeldorf gebaut. Noch ist keiner der drei begonnenen Bauabschnitte fertig, aber zumindest ist nun die erste Freigabe in Aussicht. Ende Juli/Anfang August solle das Teilstück vom Ortseingang aus Richtung Radebrück bis zur Mittelstraße befahrbar sein, sagt Bernd Adam aus dem Baubereich der Gemeindeverwaltung Petershagen-Eggersdorf, der an den regelmäßigen Baubesprechungen mit dem Landesbetrieb Straßenwesen als Auftraggeber und der Firma Berger Bau teilnimmt. Der Landesbetrieb hatte auf MOZ-Anfrage nicht reagiert. Ganz sicher scheint es aber noch nicht: "In der nächsten Woche soll es einen neuen Bauablaufplan geben", kündigte er an.

Viele Palisaden zu setzen

Nach den ursprünglichen Vorstellungen, die bei einer Informationsveranstaltung Anfang September 2018 kurz vor Baubeginn verkündet worden waren, sollte die Strecke von der Ferdinand-Dam-Straße bis zum Strandbadzugang eigentlich bereits im Februar fertig sein. Das Stück ab der Mittelstraße war aber erst im Mai begonnen worden. Laut Bernd Adam gab es Verzögerungen, weil sich die Arbeiten aufwendiger gestalteten als vorab angenommen. Unter anderem hätten Grundstückszufahrten gerade auf der Seeseite stark aufgehalten. An vielen Stellen hätten Palisaden gesetzt werden müssen, zumeist in Handarbeit. Die Firma liefere jedenfalls gute Qualität, bescheinigte der Experte.

Zudem sei Bodenaustausch nötig gewesen. "Es waren zwar Probebohrungen gemacht worden, aber der Untergrund war dann doch schlechter", erläutert der Mann aus dem Rathaus. Als mögliche Ursachen nannte er Inhaltsstoffe der alten Fahrbahndecke sowie Salze vom Winterdienst.

Inzwischen ist dies indes erledigt, ist die neue Brücke über das Mühlenfließ fertig. Gerüchte, wonach deren Beton sechs Monate aushärten müsse, stimmen nicht. In Ankündigungen war als Gesamtbauzeit für die Brücke ca. sechs Monate angegeben. Begonnen worden war Mitte Februar. Hinter der Brücke Richtung Radebrück müsse aber noch die Mittelinsel am Ortseingang gebaut werden, sagte Adam. Die Arbeiten sind angelaufen. Die Insel ist eine von insgesamt sieben, die im Zuge des Ausbaus der etwa zwei Kilometer langen Strecke entstehen. Zwei weitere nahe der Einmündungen Ferdinand-Dam- und Mittelstraße sind fertig.

Momentan sind die Mitarbeiter von Berger Bau auf dem Abschnitt zwischen Mittelstraße und Seeschloss aktiv. Die meisten Borde stehen, am Mittwoch wurden unter anderem Einläufe für den Regenkanal gebaut und der Weg auf der Seeseite gepflastert. Auf der anderen Straßenseite seien "Anpassungen" an die neuen Höhen vorgenommen worden, erläuterte Adam. Zudem würden schadhafte Stellen am vorhandenen Weg ausgebessert. Bis zur Mittelstraße sind überdies neue Straßenlampen montiert. Die Vorgänger seien für die Verwendung an anderen Stellen im Ort "entnommen" worden. Ihre Lichtausbeute entsprach nicht den Anforderungen an eine stark frequentierte Durchgangsstraße.

Für Geh-/Radweg und Beleuchtung muss zunächst die Kommune allein aufkommen, weil das Land ja die Straßenausbaubeiträge gekippt hatte. Man werde sich an Potsdam wenden, um die Mehrkosten erstattet zu bekommen, denn die seien erheblich, kündigte Adam an. Anlieger würden jedenfalls lediglich für die Zufahrten zur Kasse gebeten, sagte der Rathausmitarbeiter.

Auch wenn der erste Abschnitt freigegeben wird, bleibt es übrigens bei den bekannten Umleitungen und Verkehrsregelungen einschließlich Einbahnstraße im Eggersdorfer Zentrum. Sie würden bis zur Fertigstellung der gesamten Strecke beibehalten, also bis mindestens Herbst 2020.