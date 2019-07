Die Zukunft gemeinsamer Projekte

Lisa Mahlke

Sulecin Gemeinsam Projekte entwickeln – das hält Toralf Schiwietz für wichtig für die Zukunft des Interreg-Programms der Europäischen Union. Durch dieses wurden in den vergangenen Jahren etliche Projekte umgesetzt oder begonnen: der Bau des Bolfrashauses in Frankfurt, die "Stätten der Erinnerung Oder-Warthe" in Seelow, Kostrzyn und Słonsk, das Kooperationsprojekt zwischen Gastronomieazubis aus Gorzów und Eisenhüttenstadt oder auch der Gesundheitsweg "Atem schöpfen" in Bad Freienwalde. Schiwietz, Geschäftsführer der Euroregion Pro Europa Viadrina, stellt sich künftig Workshops vor, in denen Projektantragsteller ihre Ideen zusammenbringen, reflektieren, sie verfeinern. "Ich sehe im Moment keine Alternative", sagt er.

Voraussichtlich 80 Millionen

Projekte im aktuellen Förderzeitraum, 2014 bis 2020, müssen bis Ende 2022 umgesetzt werden. In der neuen Förderperiode 2021 bis 2027 steht dann voraussichtlich weniger Geld zur Verfügung. Aktuell sind es 100 Millionen Euro, mit denen grenzübergreifende Projekte in der Woiwodschaft Lubuskie und dem gesamten Osten Brandenburgs gefördert werden. Im vorherigen Förderzeitraum waren es noch über 20 Prozent mehr. Für Projekte, die ab 2021 beantragt werden, stehen dann voraussichtlich nur noch 80 Millionen Euro zur Verfügung.

Deshalb pocht Schiwietz auf eine verstärkte gemeinsame Entwicklung dieser. "In der vorigen Förderperiode hatte man den Eindruck, das Geld war unendlich." Würden sich Antragsteller nun für Projekte zusammenschließen, sei die Chance auf Bewilligung höher. Das würde auch die Projektbewertung vereinfachen: Bislang lesen 50 Menschen im Begleitausschuss und als Experten die teilweise bis zu 70 Seiten langen Anträge. Ein hoher Aufwand, wie Schiwietz findet.

Bisher waren die Förderperioden in sogenannte Calls unterteilt, Aufrufe zur Antragstellung, aufgeteilt auf die Jahre. Der achte und letzte Call endete im Mai. Auf der Begleitausschusssitzung im Oktober wird über die Vergabe der letzten Fördermittel entschieden. Klar ist, dass Ende dieses Jahres das komplette Geld des Förderzeitraums gebunden sein wird. Die letzten Anträge übersteigen die Budgets um das Doppelte oder Dreifache: Im Bereich Kooperationen stehen noch gut 4,9 Millionen Euro zur Verfügung, beantragt wurden 18. Im Bereich Bildung waren es über 3 Millionen (noch verfügbar: 1,7), im Bereich nachhaltiger Verkehr 3,3 (von knapp 1,5). Einzig Vorhaben im Kleinprojektefonds werden noch bis Ende 2021 angenommen.

Weniger Förderziele

Ob es in Zukunft wieder so viele Calls sein oder die Mittel gebündelter beantragt werden, ist noch unklar. Eine Änderung steht in jedem Fall an: Bislang gab es elf Förderziele, von denen vier ausgesucht wurden. In der Förderperiode ab 2021 muss sich Brandenburg voraussichtlich auf drei der fünf Ziele grüneres, vernetzteres, intelligenteres, sozialeres, bürgernäheres Europa verständigen.

Die Euroregionen Pro Europa Viadrina, Pomerania, Spree-Neiße-Bober, Neiße-Nisa-Nysa, halten ansonsten am Status Quo fest: Sie wollen weiterhin drei Programmgebiete. Schon 2014 sollten sie zu einem zusammengelegt werden. Fernab von allen bürokratischen Hürden betont Schiwietz: "Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit braucht gute Kontakte."