Kita-Erweiterung aus 15 großen Bausteinen

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Der Nachwuchs macht mit den Eltern Urlaub. Und auch die Erzieher erholen sich. Derweil geben sich in der Kita Spielhaus die Bauleute die Klinke in die Hand. Trotz "Schließzeit". Am und im neuen Anbau wird mit Hochdruck gearbeitet. Wenn Kita-Leiterin Britta Schulz und ihr Team sowie die Schützlinge am 15. Juli wiederkommen, dann sind die Handwerker fast fertig.

"Wir liegen im Plan", versichert Bert Bessel, Leiter des städtischen Hochbauamtes, beim Report am Dienstagnachmittag. Zeitlich wie finanziell. Und Roger Rudolph, Projektleiter der mit dem Bau beauftragten Firma Kleusberg aus dem rheinland-pfälzischen Wissen, bestätigt: "Keine Probleme." Der Fertigstellungstermin 31. Juli werde gehalten. Das Ziel, den Erweiterungsbau für 41 Kinder innerhalb von anderthalb Jahren – von der Vorplanung bis zur Bauabnahme – wäre damit erreicht.

Dank Modulbauweise sowie Verpflichtung eines sogenannten Totalunternehmers. "Als Kommune hätten wir das auf herkömmliche Weise mit den üblichen Fristen etwa für Ausschreibungen niemals geschafft", unterstreicht Bessel noch einmal. Und Baudezernentin Anne Fellner stellt mit Blick auf die aktuelle Situation bei Kita-Plätzen, auf die Engpässe in der Stadt erneut die Wichtigkeit des Projektes heraus. Trotz der enormen Kosten von 2,5 Millionen Euro, das Projekt sei in seiner Bedeutung für die soziale Infrastruktur unstrittig. "Wir wollen Eberswalde als familienfreundliche Stadt stärken."

Module kaum noch zu erkennen

Nachdem Ende Januar die Baugenehmigung für den Anbau erteilt worden war, ging es alles ruckzuck. Baufeld vorbereiten, Gründung, Grundsteinlegung, Montage der Module, Innenausbau. Aktuell sind vor allem die Trockenbauer zugange. Die Akustikdecken werden komplettiert. Der Fliesenleger fängt an, am kommenden Montag rücken Tischler und Fußbodenleger an, so Judith Klimaschewski vom Hochbauamt, die die Baustelle fachlich betreut.

Die insgesamt 15 Module, aus denen der Anbau im April wie nach dem Legostein-Prinzip zusammengesetzt wurde, bzw. die Übergänge sind nicht mehr zu erkennen. Das neue Domizil wirkt wie aus einem Guss. Gruppenräume, der große Spielflur in Richtung Westen, die Sanitärtrakte sind schon gut auszumachen.

Ebenso wie das Farbkonzept, an dem das Kita-Team mitgewirkt hat. Die Fensterlaibungen, in Dahliengelb und Grün gehalten, setzen sich deutlich von der grau verkleideten Fassade ab und stellen gleichzeitig den Bezug zum Haupthaus her. "Dazu passend werden die beiden Bäder auch in Gelb und Grün gestaltet. Als ,Froschbäder’", verrät Klimaschewski.

Verbindung zum Haupthaus

Nach der Übergabe des Anbaus Ende Juli an die Stadt wolle die den August für die Reinigung, die Ausstattung und die notwendigen behördlichen Abnahmen nutzen. Die offizielle Eröffnung, so Bessel, ist für den 30. August geplant. Und am 2. September erobert dann der Nachwuchs das Quartier. "Wir legen großen Wert auf die Arbeitsvorbereitung", ergänzt Bauleiter Rudolph. Nur so sei – unter den aktuellen Marktbedingungen – ein Aufbau innerhalb von dreieinhalb Monaten möglich. Die Schnelligkeit sei der entscheidende Vorzug der Modulbauweise. Aktuell betreue er u. a. auch einen Kita-Neubau in Königs Wusterhausen sowie eine Hort-Erweiterung in Lübben.

Mit dem Anbau erhöht sich die Kapazität der Kita Spielhaus auf 164 Plätze. Die Neugestaltung des Spielplatzes an der Tornower Straße folgt im kommenden Jahr. Dann soll auch im gesamten Haus die Heizung auf eine ökologische Variante umgestellt werden. Die Vorbereitungen dafür sind bereits getroffen.