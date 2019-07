Überleben im Stadtwald

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Zwölf Mädchen und Jungen zwischen neun und zwölf Jahren konnten kürzlich mit dem Angermünder Bürgermeister Frederik Bewer und der Naturwächterin Elfie Laack den Stadtwald bei Nacht erleben. Mit Schlafsack und Mückenschutz ging es vom Strandbad Wolletzsee in den Wald. Auf der Wanderung zur Adlerquelle mussten einige Aufgaben erfüllt und mittels GPS der Zielort gefunden werden. Hier galt es, ein Waldsofa, ein Nachtlager und eine Feuerstelle zu bauen, an der später gegrillt wurde. Da ist auch Teamgeist gefragt. Die Kinder erfuhren, wie man im Wald überleben kann und welche Dinge dafür wichtig sind. So bauten sie auch einen natürlichen Kühlschrank und eine Toilette. Bei einer Nachtwanderung lernten sie manch nachtaktives Tier kennen.

Alle kamen am nächsten Morgen heil und gesund zurück. Am 18. Juli ist der zweite Durchgang geplant. Beide waren im Nu ausgebucht.