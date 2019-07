Geldsegen für zwei Bauprojekte

Bettina Winkler

Steinhöfel (MOZ) Was lange währt – wird gut, so lautet ein Sprichwort. Im Falle von Förderbescheiden trifft es leider oft zu. Jetzt haben die Steinhöfler Grund zur Freude. Förderbescheide für zwei Baumaßnahmen sind eingetroffen. "Ich freue mich, dass es noch in meiner Amtszeit passiert", sagt Renate Wels, ehemalige Bürgermeisterin und jetzige Außenstellenleiterin der Amtsverwaltung. Schließlich habe sie die Projekte mit angeschoben.

Der Berkenbrücker Weg – der im September 2018 schon vom Gemeinderat auf Eis gelegt wurde – soll nun doch auf 1400 Meter mit Natursteinschotter ausgebaut werden. Die Strecke ist im Waldschutzplan des Landesforstes als Waldbrandschutzweg eingetragen, sodass er für Einsatzkräfte wie Brand- und Katastrophenschutz jederzeit befahrbar sein soll.

Für die Maßnahme wurde eine Förderung von 56 644 Euro vom Land Brandenburg, gemäß der Richtlinie des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft, bewilligt. Dem gegenüber stehen die geplanten Gesamtausgaben von rund 144 000 Euro, sodass ein Eigenanteil von 87 500 aufgebracht werden muss. Derzeit wird laut Bauamt die Ausschreibung der Bauleistungen vorbereitet. Die Maßnahme soll bis zum 15. Oktober abgeschlossen sein.

Das zweite weitaus größere Projekt ist die Instandsetzung der Turnhalle in Heinersdorf. Geplant sind Fassaden- sowie Dachsanierung am Gymnastikbereich und Kellerabgang, neue Heizungs-, Lüftungs- und Elektroanlage, Sanierung des Innenbereichs inklusive neuer Prallschutzwände. Weiterhin wird es eine Fußboden- und Deckensanierung mit neuer Akustik-Brandschutzdecke geben. Erneuerung der Innentüren, neuer Durchgang zum Gymnastikbereich, eine ballwurfsichere Verglasung der Fenster und eine teilweise Erneuerung des Sanitärtraktes stehen ebenfalls an.

Die Gesamtkosten beziffern sich auf rund 758 000 Euro, gefördert werden 568 412 Euro. Damit muss die Gemeinde einen Eigenanteil von rund 190 000 aufbringen. Im Oktober sollen die Bauarbeiten losgehen. Die Erneuerung der Heizungsanlage wird voraussichtlich bereits im August starten. Die gesamte Maßnahme soll bis August 2020 abgeschlossen sein.