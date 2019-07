Bis Weihnachten ist Geduld gefragt

Andrea Linne

Schönow (MOZ) Argwöhnisch beäugen die Anwohner den Fortgang der Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt in Schönow. Zu Weihnachten 2017 wurde das Teilstück zwischen Kreisverkehr und Ortsausgang in Richtung Schönow geöffnet. Ein gutes halbes Jahr später begann der Bau des vierten und letzten Abschnitts der Durchfahrt, parallel zu Brückenbauarbeiten in Zepernick. Da sich auch weitere Baustellen in der Umgebung und Richtung A114 inzwischen dazugesellt haben, ist der Frust vieler Verkehrsteilnehmer groß.

Das nahm Cassandra Lehnert (SPD) im jüngsten Hauptausschuss von Bernau zum Anlass, bei Bürgermeister André Stahl (Linke) nachzuhaken. "Wird in Schönow alles pünktlich fertig?"

Das Stadtoberhaupt betonte, bei einem solchen Bauvorhaben keine verbindlichen Angaben machen zu können. Auch habe die Stadt den Druck auf die Baufirmen deutlich erhöht, nachdem mehrfach nur wenige Bauarbeiter gesichtet worden waren. "Unter Volldampf arbeiten, das sieht anders aus", sagte Stahl. Während zunächst immer nur drei bis vier Arbeiter zu sehen waren, sorgte der Druck dafür, dass acht bis zehn Leute täglich das Werk vorantreiben. "Diesen Druck wollen wir aufrecht erhalten."

Breitbandkabel mit verlegt

Außerdem habe es Schwierigkeiten gegeben. "Es gab keine Bestandsunterlagen, wo Regen- und Abwasserrohre liegen", berichtete André Stahl dem Hauptausschuss. Einiges sei zudem dazugekommen. So soll gleich das Breitbandkabel mit verlegt werden, auch die Anbindung des neuen Wohngebietes erfolge. "Die finanziellen Mittel wurden vorgestreckt, aber mehr Abstimmungen waren nötig." Am Eröffnungstermin für die Fahrbahn, am 20. Dezember, halte Stahl energisch fest. Wenn dann noch Nebenanlagen hergestellt werden müssten, sei das in Kauf zu nehmen. "Aber der Verkehr muss dann fließen können", betonte der Bernauer Bürgermeister.

Die Verbrauchermärkte Rewe und Netto warten sehnsüchtig auf eine Öffnung der Straße. Hinter dem Rewe-Markt entsteht außerdem ein neues Wohngebiet, das die Situation verschärft. Deshalb soll an der Einbindung der Zufahrt in die L 30 die Straßenanbindung umgestaltet werden. Geplant sind ein Knotenpunktausbau mit Anbindung der gegenüberliegenden Fritz-Reuter-Straße und eine Ampelanlage, die den Verkehr regelt.

An der Einmündung der Heinrich-Heine-Straße in die Bernauer Allee wird es, im Gegensatz zu den Wünschen vieler Schönower, keine Ampel geben.