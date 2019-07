Erste Knollen frisch vom Acker

Volle Körbe: Bei Gerlind Neumann (l.) in Platzfelde hat die Kartoffelernte begonnen. Ulrike Fiedler hilft der Kartoffelbäuerin. Eine umgebaute Rodemaschine aus DDR-Zeiten befördert die Knollen auf die Ladefläche. Nachgelesen wird per Hand. © Foto: Ellen Werner

Platzfelde (MOZ) Es staubt auf dem Kartoffelacker. Ein Traktor zieht Gerlind Neumanns Sammelroder über die Furchen. Ihr Mann fährt. Die Landwirtin selbst steht während der Fahrt mit drei Helferinnen auf dem Anhänger. Mit den Händen sortieren die Frauen in Windeseile, was die Maschine aus dem Boden befördert hat: Grünzeug, Steine und eventuell schlechte Knollen müssen raus. Die guten werden aufgefangen – die Frühkartoffeln mit der dünnen Schale sind empfindlich und sollen möglichst nicht herunterfallen.

Gute und frische Ware ist der Bäuerin vom Kartoffelhof Platzfelde wichtig. "Wir ernten jetzt alle zwei Tage", sagt sie. Direkt vom Acker kommen die Kartoffeln in den Hofladen und finden dort ihre Abnehmer. Gerade erst ist Gerlind Neumann, die alles selbst vermarktet und auch auf Märkten verkauft, in die neue Erntesaison gestartet – der frühe Erdapfel heißt bei ihr Solist.

Alte Sorten als "Spielerei"

Die vorwiegend festkochende Sorte steht in den vorderen Reihen auf dem Acker am Hof. In den Reihen dahinter baut die 48-Jährige Sorten an, die später mit dem größeren Kartoffelvollernter vom Feld geholt werden: Adretta, Valisa und Wega zum Beispiel. Dazwischen stehen kleinere Sorten wie La Ratte, eine alte französische Kartoffelsorte, für die sie noch mit der Erntekiepe und reiner Handarbeit ranmuss. "Die sind nur Spielerei", sagt die Landwirtin im Haupterwerb, die vor allem von der Knolle lebt. "Diverse alte Sorten, die ich ein bisschen ausprobiere – wie waren sie, wie schmecken sie heute."

Noch mehr Kartoffelpflanzen hat sie auf ihren Äckern in Kruge und Gersdorf zu stehen. Insgesamt zwölf Hektar seien es in diesem Jahr, sagt Gerlind Neumann. Alle drei bis vier Jahre wechsele sie den Standort. Durchschnittlich 200 Doppelzentner pro Hektar könne man üblicherweise ernten – also jeweils auf der Fläche eines Fußballfeldes etwa 20 000 Kilogramm.

Ob daraus in diesem Jahr etwas wird, ist noch nicht abzusehen. Im Moment lässt Gerlind Neumann das Kraut der Pflanzen noch stehen. "Damit die Kartoffeln zuwachsen", sagt sie. Genau das tun sie in diesen Tagen nämlich nicht. "Weil es so warm ist." Bei 30 Grad höre die Knolle auf zu wachsen. Alle Kartoffelsorten hätten in diesem Jahr auch verstärkt geblüht. "Das heißt, sie wollten sich vermehren. Und dann stecken sie ihre Energie in die Samen und nicht in die Knolle", erklärt die Bäuerin. "Die Kartoffeln brauchen einfach Wasser", sagt Gerlind Neumann.

Zufahrt zum Kartoffelhof ist frei

Wie sich das schon zu heiße und trockene Kartoffeljahr 2018 auf die Erträge ausgewirkt hat, mag die Landwirtin nicht beziffern. "Es war schlimm", sagt sie nur. In diesem Jahr bereiten ihr zusätzlich die Straßensperrungen Sorgen. "Wir haben ja den Durchreiseverkehr nicht mehr." Gerlind Neumann hofft, dass dennoch Kunden kommen. Bis zur Adresse des Kartoffelhofes Platzfelde 3 ist die Zufahrt trotz der bis Jahresende geplanten Sperrung an der B 158 zwischen Platzfelde und Bad Freienwalde möglich.

Ihr Vater hatte den Familienbetrieb auf früheren LPG-Flächen seit 1991 aufgebaut. Gerlind Neumann wuchs nach und nach hinein, machte ihren Meister für Landwirtschaft und übernahm den Hof. Außer Kartoffeln baut sie auch Zuckerrüben, verschiedene Getreidesorten und Heu an. Dazu kommen Blühpflanzen wie Sonnenblumen, Buchweizen oder Senf – "was mein Mann für die Bienen braucht", sagt sie. Mathias Neumann, der eine Schreinerei betreibt, ist Hobbyimker. So gibt es im Hofladen auch Honig.

Kartoffeln sind ganzjährig zu haben, solange der Vorrat reicht, meist bis Mai. Frisch geerntet wird nun bis Ende Oktober.