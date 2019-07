Leuchten für Zebrastreifen bestellt

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) In der Nacht zum 20. Juli wird es ein Jahr her sein, dass Unbekannte heimlich weiße Streifen auf die Fahrbahn aufgebracht und damit eine lebhafte Debatte angestoßen haben. Ihr zunächst von der Rathausspitze als illegal gegeißelter Beitrag zur Verkehrsberuhigung trägt längst Früchte: Im November hatte das Baudezernat der Eberswalder Stadtverwaltung in der Friedrich-Ebert-Straße Zebrastreifen auf Probe verkleben lassen, um den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln. Das Provisorium unterscheidet sich nicht nur durch die gelbe Farbe von einem offiziellen Überweg. Noch fehlen überdies behindertengerechte Absenkungen und eine vorschriftsmäßige Beleuchtung. Die beiden Leuchten seien bestellt, als Liefertermin sei Anfang August genannt worden, teilt Pressesprecher Johan Bodnar mit. Es sei vorgesehen, bis Anfang September auch die restlichen Arbeiten erledigt zu haben.

Die Probephase für den Übergang war im Frühjahr ausgewertet worden. Die gestaffelten Zählungen hatten ergeben, dass im Herbst täglich etwa 1000 Fußgänger die Zebrastreifen genutzt haben. Zugleich waren täglich etwa 6800 Fahrzeuge durch die Friedrich-Ebert-Straße gerollt. Die Zahl der Autos werde in etwa gleich bleiben, die der Passanten in der warmen Jahreszeit aber noch deutlich steigen, hatte es im Frühjahr geheißen.

Inzwischen werden die Forderungen lauter, aus der Friedrich-Ebert-Straße eine Fußgängerzone zu machen.