Es blinkt für 20 Jahre Stadtfest

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt Sehr gut angelaufen ist der Verkauf des diesjährigen Stadtfestsouvenirs. Es gebe einen regen Zuspruch, hieß es diese Woche aus dem Rathaus. Weil die leuchtenden Armbänder in diesem Jahr so zeitig da gewesen seien, sprechen die Verantwortlichen von einem guten Vorlauf. Das Armband kostet 3 Euro und hilft bei der Finanzierung des Stadtfestes. Erhältlich sind die Souvenirs unter anderem: beim Tourismusverein in der Lindenallee, in der Stadtbibliothek, im Krankenhaus, bei der Gebäudewirtschaft und in der Kantine von ArcelorMittal.