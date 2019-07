Ein Sprung nach vorn

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Es ist ein Schritt hinauf aufs Siegertreppchen. Die Stadt Angermünde wurde als Mittelzentrum in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg eingestuft. Das bestätigt Jan Drews, Abteilungsleiter Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg.

In der Stadtverwaltung sorgt diese Nachricht für große Freude und auch Erleichterung, dass sich die Bemühungen gelohnt und Angermünde mit seinen Potenzialen und seiner Umlandfunktion endlich auch in Potsdam und Berlin wahrgenommen wird.

In den ursprünglichen Landesentwicklungsplanungen sollte Angermünde in die Bedeutungslosigkeit abgeschoben und Weiterentwicklung, zum Beispiel in Infrastruktur und Bauland, gebremst werden. Dagegen lief Angermünde Sturm und forderte auch politische Unterstützung des Landkreises, der Nachbarkommunen und Landtagsabgeordneten der Region ein. Mit Erfolg. "Für mich ist das der wichtigste Tag in meiner Amtszeit. Dass wir nun Mittelzentrum sind, ist eine historisch gute Nachricht für unsere Stadt. Angermünde hat mit diesem Status eine klare Perspektive für seine weitere Entwicklung erhalten", sagt Bürgermeister Frederik Bewer.

Dank für Unterstützer

"Ich möchte mich bei allen Unterstützern, die sich mit uns gemeinsam leidenschaftlich für Angermünde als Mittelzentrum eingesetzt haben, bedanken. Mein besonderer Dank gilt der Stadt Prenzlau, die in diesem Prozess immer hinter uns stand. Damit gewinnt die Uckermark als ländlicher Raum ein weiteres Mittelzentrum hinzu und wird in der landesweiten Bedeutung immens gestärkt", so Bewer.

Vor der neugewählten Stadtverordnetenversammlung steht nun die Herausforderung, diese Chance durch konkrete Ziele und Maßnahmen zu nutzen. "Für mich ist das ein Zeichen, dass wir in den vergangenen Jahren vieles richtig gemacht haben. Angermünde erfüllt schon lange Umlandfunktionen eines Mittelzentrums und gewinnt als Verkehrsknotenpunkt der Uckermark mit dem Ausbau der Strecke Berlin-Stettin noch größere Bedeutung auch für Pendler und Zuzug", sagt Olaf Theiß, langjähriger Stadtverordneter und stellvertretender Vorsitzender der SVV.

"Das erfordert, dass wir Angermünde als Wohn- und Lebensort mit einem tollen Umfeld noch attraktiver machen, die Schullandschaft ausbauen, Bauland schaffen, Ärzte ansiedeln, altersgerechtes Wohnen fördern und die Infrastruktur erweitern müssen, um eine echte Alternative zur Enge der Großstadt und des Speckgürtels zu bieten", so Theiß.