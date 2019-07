Słubicer haben Tankstellen satt

Nancy Waldmann

Slubice (MOZ) Es wäre die sechste Tankstelle auf der Strecke von "Aral" bis zum großen Basar und die 17. im Stadtgebiet "Noch eine Tanke! Soll das ein schlechter Witz sein?", lautet einer von weit mehr als 100 wütenden Kommentaren in einem Słubicer Facebook-Forum. "Warum dient man hier nur dem Mammon und nicht den Bürgern?", "Wir brauchen Grünflächen" – die Kommentare beziehen sich auf ein positives Umweltgutachten, das das Rathaus am 10. Juni herausgab, nachdem der Tankstellenbetreiber Citronex aus Zgorzelec eine Genehmigung für eine weitere Tankstelle an der ul. 1 Maja 15 beantragt hatte. Integriert werden soll angeblich ein Schnellrestaurant der Kette "Kentucky Fried Chicken", doch die Nachricht ist unbestätigt.

Das Umweltgutachten ist ein wichtiger Schritt zur Baugenehmigung. Das attraktive Grundstück liegt kurz hinter dem Intermarché und erstreckt sich zwischen der Durchfahrtsstraße ul. Kosciuszki und der ul. 1 Maja am Deich. Früher befand sich dort einmal die Kita "Pinokio", bevor sie 2014 als Eurokita in ein neues Domizil umzog. Seitdem verfällt die Villa mit dem wunderschönen Garten und den alten Weiden. Obdachlose kamen dort unter, Feuer brachen aus. Gemunkelt wurde, es habe nicht zufällig gebrannt. Nun haben mit der Herausgabe des Umweltgutachtens Bürger wieder das Gefühl, die Stadtherren verfolgen dort andere Interessen als ihre. "Man könnte doch ein Haus für Senioren dort einrichten", sagt eine Nachbarin am Zaun. Wie zwei Dutzend Anwohner aus umliegenden Straßen hat sie einen Einspruch gegen die geplante Tankstelle unterschrieben. "Die Leute fürchten auch noch mehr Verkehr", sagt Stadträtin Agnieszka Pakulska, die das Schreiben auf Bitte der Bewohner einreichte. Das angebliche KFC-Restaurant – für Pakulska klingt es so, als ob man die Tankstellenpläne den Leuten schmackhaft machen will.

Ein Ort für Senioren wird wohl nicht entstehen, denn das Grundstück ist bereits in Privatbesitz gelangt – unter umstrittenen Umständen. Die Stadt hatte es nach Auszug des Kindergartens erfolglos für drei Millionen Złoty zum Verkauf angeboten, wobei die Immobilie als Wohnbebauung vermerkt war. Schließlich tauschte die Stadt das Grundstück mit dem privaten Geschäftsmann gegen drei kleinere in der Stadt – der Tauschwert betrug aber nunmehr nur noch 1 Million Złoty. 2017 ermittelte deswegen die Staatsanwaltschaft, fand jedoch nichts kriminelles.

Die Petition der Anwohner werde nun von einem Berufungsorgan auf Woiwodschaftsebene geprüft, teilt die Pressesprecherin der Stadt Beata Bielecka mit. Halte das Organ das Umweltgutachten aufrecht, müssten auch die nächsten Schritte bis zur Baugenehmigung durch den Landrat zugelassen werden. Ein Limit für Tankstellen? "Das gibt es nicht", sagt Beata Bielecka.

Ein Flächennutzungsplan fehlt

Das Verfahren wäre ein anderes, läge für das Gebiet ein Flächennutzungsplan vor. Der muss zuvor mit Bürgern konsultiert werden und legt fest, welche Bereiche in der Stadt zu welchem Zweck bebaut werden. Diesbezüglich gibt es noch so einige Lücken in Słubice und die stehen einer vernünftigen Stadtplanung im Wege. Der Stadtrat könnte einen solchen Flächennutzungsplan für das Gebiet im Laufe eines Jahres jetzt noch verabschieden und die ursprünglich vorgesehene Wohnbebauung festschreiben. Jetzt warten die Anwohner erst einmal auf die Entscheidung zur Berufung. "Das kann drei Monate dauern", so Stadträtin Pakulska.