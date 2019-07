Korn-Qualität deutlich besser als im Vorjahr

Bettina Winkler, Jörg Kühl

Fürstenwalde (MOZ) Nachdem die Wintergerste nun fast überall vom Acker ist, wagen Landwirte und Bauernverband eine erste Einschätzung des bisherigen Erntegeschehens. Die Lage sei, grob zusammengefasst, mittelmäßig, aber auf jeden Fall besser als im katastrophalen Vorjahr, so schätzt Karsten Lorenz, Geschäftsführer des Kreisbauernverbands Oder-Spree, ein. Insgesamt sei es auch in diesem Jahr viel zu trocken, die Hitze von 40 Grad hätte die Phase der Abreifung zu stark beschleunigt.

Raps zunehmend Sorgenkind

Mit der Wiesenmahd, die je nach Betrieb ein oder zwei Mal durchgeführt wurde, könnten die Landwirte dagegen zufrieden sein. Die Wintergerste ist ertragreicher als im Vorjahr ausgefallen. Der Hektarertrag liegt bei etwa fünf Tonnen, im Vorjahr waren es nur 4,2 Tonnen, in guten Jahren sind es sechs und mehr Tonnen. Auch der Schmachtkorn-Anteil, ein Qualitätsparameter, liegt mit zwei bis vier Prozent deutlich unter der Marke des Vorjahres (rund zehn Prozent).

Mitte des Monats geht es mit der Rapsernte los, offenbar zunehmend ein Sorgenkind der Branche. Die Landwirte kämpfen mit den Folgen des seit 2014 wirksamen Verbots der nikotinioden Beize des Saatguts. Durch Wurmbefall an den Wurzeln entwickelt der Raps schlechtere Erträge. Hinzu kommen sinkende Vermarktungspreise. Erschwerend wirkt, dass zum Zeitpunkt der Aussaat im vorigen Jahr zu wenig Wasser im Boden war, was die Frühentwicklung der Pflanzen gehemmt hat. Die Roggenernte, die zeitgleich mit der Rapsernte beginnt, verspricht interessant zu werden. "Der Roggen sieht oben gut aus, nur die Stengel sind noch zu feucht", so der Bauernvertreter. Feuchtes Stroh kann man schlecht einlagern.

Erntezeit bedeutet nicht nur für die Landwirte auf den Feldern Hochbetrieb, sondern auch für die Mitarbeiter an der Annahmestelle des Fürstenwalder Standortes der Futtermittel-Getreide-Landhandel GmbH (FGL). Täglich sind bis zu hundert Lastwagen am Silo, um ihre kostbare Fracht abzuliefern. Sie kommen aus der Region – dem Oderbruch, südlich von Berlin, aus den Dörfern rund um Beeskow und aus der Storkower Ecke. Einige betriebe, wie die Fürstenwalder Agrarprodukte GmbH Buchholz, sind mit der Gerste schon durch. "Die ersten Probedrusche von Erbsen und Raps sind auch schon eingetroffen", erzählt Silomeister Uwe Bucksch.

Temperatur, Gewicht, Proteingehalt und Restfeuchte gehören zu den Parametern, die Erntehelferin Sandra Bucksch ermittelt. Zudem achtet sie auf Verunreinigungen wie Stiel- oder Unkrautanteile, Fremdkornbestandteile oder ausgewachsene Körner, die bereits zu keimen beginnen.

Trockenes Getreide spart Kosten

"Die Qualität der Körner ist in diesem Jahr deutlich besser als im vorigen", schätzt Uwe Bucksch aus den Anlieferungen ein. Zudem ist das Getreide ziemlich trocken, was dem Landwirt wiederum zusätzliche Trocknungskosten erspart. Bis Mitte August ist in der Annahmestelle Hochsaison. Während dieser Zeit ist sie rund um die Uhr im Dreischicht-System besetzt. Das Stammteam hat dann Verstärkung von bis zu 12 Erntehelfern.