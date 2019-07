Gregorianischer Gesang trifft auf Pop

MOZ

Storkow (MOZ) Am Sonntag um 19 Uhr findet in der Kirche in Storkow Konzert mit der Gruppe "The Gregorian Voices" statt. Das Programm lautet: "Gregorianic meets Pop". Es handelt sich um eine Verschmelzung von Choral und Popmusik. Mit einem Repertoire von frühmittelalterlichen gregorianischen Chorälen bis zur Verschmelzung berühmter Klassiker der Popmusik im gregorianischen Stil nehmen "The Gregorian Voices" ihr Publikum mit auf eine "Achterbahn der Emotionen".

Der Spannungsbogen von leisen, liturgischen Gesängen der römisch-katholischen Kirche in lateinischer Sprache bis zu berühmten Evergreens des Pop reicht das Spektrum. So präsentieren "The Gregorian Voices" im gregorianischen Stil unter anderem arrangierte Hits, wie von "Knocking on Heavens Door" von Bob Dylan, den Filmhit "Sound of Silence" von "Simon & Garfunkel" sowie oder "Feel" von Robbie Williams.

Karten sind im Vorverkauf bei Reservix, in der Bücherstube Siering, bei der Evangelischen Kirchengemeinde Storkower Land sowie in der Tourist-Information Storkow erhältlich. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 22,90 Euro und an der Abendkasse 25,00 Euro. Einlass und Restkarten ab 18 Uhr.

Die Märkische Oderzeitung verlost fünf Mal zwei Freikarten für das Konzert. Dazu muss folgende Frage beantwortet werden: Welches ist die alte Sprache der römisch-katholischen Kirche? Wer die Antwort weiß, ruft Donnerstag, 4. Juli, bis 14 Uhr an unter 01378 801444 (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer). Die Namen der Gewinner werden im Spree Journal veröffentlicht. Datenschutz ist uns wichtig. Unsere aktuellen Datenschutzhinweise finden Sie unter: https://www.moz.de/datenschutz/#gewinnspiele. Auf Wunsch schicken wir Ihnen diese auch gern zu oder können Sie diese in unseren Geschäftsstellen einsehen.