Mit der MOZ zum Jubiläumsfest radeln

Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Festprogramm steht. Die Flyer sind an alle Hohenwalder Haushalte verteilt: Am 7. und 8. September feiern die Bewohner des Frankfurter Ortsteils mit vielen Gästen den 725. Geburtstag ihres Dorfes. Dabei wird der zu solchen Jubiläen übliche Festumzug nicht fehlen. In fünf Bildern soll die Geschichte des Dorfes anschaulich gemacht werden, das sich im 18. Jahrhundert eine Zeit lang in russischem Besitz befand. Für den Umzug, der um 11 Uhr am Senckelweg startet und am Anger entlang führt, sucht das Festkomitee noch Mitgestalter.

Die Ortsgeschichte soll indes noch auf andere, bislang ungewohnte Weise anschaulich gemacht werden – anhand einer Hof-Galerie. Die Idee hat Hohenwaldes ehemaliger Ortsvorsteher Olaf Hoffmann aus den alten Bundesländern: Auf Plakaten an Hoftoren und Zäunen sollen die Hohenwalder anhand historischer Fotos von ihren Grundstücken einen Eindruck vermitteln, wie es im Dorf einst aussah.

Das erste Plakat hängt inzwischen – am Zaun von Hoffmanns Elternhaus an der Dorfstraße 17. Bislang hätten sich elf Familien gemeldet, die mitmachen wollen, sagt Dieter Hartung. Der Vorsitzende des örtlichen Heimatvereins koordiniert den einheitlichen Druck der Plakate zur Hof-Galerie. Er hofft auf weitere Mitgestalter, die sich bei ihm melden sollten.

Natürlich wird es auch eine Festschrift geben. Auf etwa 100 Seiten hat Ortschronistin Hannelore Skirde das Wichtigste aus der weit mehr als 725-jährigen Hohenwalder Geschichte zusammengefasst. Sie verspricht, dass die Schrift "kein Abklatsch der Festschrift zur 700-Jahrfeier", sondern "ganz anders" sein wird.

Die Herzen der Technikfans aus der Region werden die Landtechnik-, Pkw- und Moped-Oldies höher schlagen lassen, die zum Oldtimertreffen während des Festes nach Hohenwalde kommen oder aus ihren Garagen im Dorf geholt werden. Organisator des Treffens ist Hohenwaldes Heimatverein, der in Vorbereitung der 700-Jahrfeier vor 25 Jahren gegründet worden war. Die Oldtimertreffen, die der Verein nicht nur im eigenen Dorf, sondern auch in anderen Orten der Region organisiert hat, sind das "Markenzeichen" des Vereins. Man erwarte zur Schau fast 80 Oldtimer. Einige Maschinen werden im Festumzug mitfahren, sagt Vereinschef Hartung. Der Heimatverein feiert seinen 25. Geburtstag im Rahmen des Festes mit.

Ob aller guten Feier-Dinge sogar drei werden, ist noch nicht klar. Denn es ist auch 30 Jahre her, dass im Hohenwalder Ortsteil Junkerfeld die ersten Häuschen in dem als Bungalowsiedlung des Halbleiterwerkes erschlossenen Gebiet gebaut wurden.

Eines jedoch ist klar: Die MOZ lädt die Frankfurter und speziell die Bewohner der anderen acht Ortsteile ein, am 7. September auf der im vorigen Jahr ausgewiesenen und eingeweihten Ortsteilroute per Rad zum Jubiläumsfest nach Hohenwalde zu fahren.

Um 10.45 Uhr sollen die Radler auf dem Rad-Rastplatz an der Hohenwalder Kirche eintreffen, um den Festumzug erleben zu können. Fahrer von E-Bikes können hier auch ihre Batterien "auftanken". Denn es gibt eine Ladestation mit vier Steckdosen.

Starten soll die geführte Radtour am Rathaus und in zwei Richtungen führen: im Norden über Kliestow, Booßen, Rosengarten und Lichtenberg, im Süden über Güldendorf, Lossow und Markendorf nach Hohenwalde. Wann es los geht, wird noch bekannt gegeben.

Spenden zur Finanzierung des Jubiläumsfestes erbitten die Veranstalter auf das Konto des Heimatverein Hohenwalde, Stichwort: 725-Jahrfeier, IBAN: DE38170550503202015590