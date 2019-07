Katrin Rohnstock: Ostdeutsche Geschichte selber erzählen lassen

Nina Jeglinski

Berlin (MOZ) Seit über 20 Jahren nimmt Katrin Rohnstock Biogra­fien von Bürgern aus der ehemaligen DDR auf. Die Erzählungen der Menschen sind wichtig für den Erfahrungsaustausch der Generationen und zwischen Ost und West.

Frau Rohnstock, in den 1990er-Jahren waren DDR-Erfahrungen wenig gefragt oder sehr negativ besetzt. Was soll Ihr Erzählsalon erreichen?

Ich habe meine Firma 1998 gegründet, auch weil ich spürte, dass es ein großes Defizit gab zwischen dem von den Medien transportierten DDR-Bild und dem, wie die Menschen, die in der DDR gelebt hatten, ihre Herkunft sahen. Ab Mitte der 1990er-Jahre haben Kulturwissenschaftler um Professor Dietrich Mühlberg jährlich "Ostdeutsche Kulturtage" organisiert, bei denen ich mithalf. Dort wurde immer wieder dieses Befremden der "gelernten Ossis" mit dem öffentlichen DDR-Bild thematisiert. Ich wollte Menschen wie du und ich ermöglichen, aus eigener Perspektive zu erzählen. Wir schreiben diese Geschichte auf, um so die Definitionshoheit über die eigene Geschichte zu erhalten.

Wie funktioniert Ihre Geschäftsidee, wie finden Sie die Menschen?

Menschen mit einem Erzähl-Bedürfnis oder deren Kinder bzw. Enkel suchen gezielt nach unserem Angebot, etwa im Internet. Die Leute kommen zu uns und erzählen ihre Lebensgeschichte, die wir auf Tonband festhalten. Danach werden die Mitschnitte wortwörtlich transkribiert und einer unserer Autobiografiker setzt sich an den "Rohstoff". Er sortiert ihn chronologisch, strukturiert ihn, arbeitet Spannungsbögen heraus. Schließlich bekommt der Erzähler den Text vorgelegt, ein Lektorat wird einbezogen, bis ein Grafiker ein fertiges Buch daraus gestaltet. Die Menschen geben ihre Biografien meist nur im kleinen Kreis weiter. Einige Lebensgeschichten gelangen in Kooperation mit Verlagen auch in den Buchhandel.

Darüber hinaus haben Sie ein besonderes Veranstaltungsformat entwickelt, wie sieht das aus?

Ja, den Erzählsalon. Ein von uns geschulter Moderator, ein Salonnier, schafft einen Erinnerungsraum, in dem Menschen zu einem vorher ausgewählten Thema Geschichten aus ihrem Leben erzählen können. Wir haben unzählige Erzählsalons an verschiedenen Orten veranstaltet. Oft privat oder in Betrieben. Aber zum Beispiel auch auf einer Geriatrischen Station, in einem Einkaufszentrum oder im Adlon, jahrelang auf der MS Europa.

Und wie sehen Ihre Projekte zu den Jahrestagen rund um die Jahre 1989 und 1990 aus?

Aktuell erarbeiten wir im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung eine Wanderausstellung zur Arbeit der Treuhand. Die Schau berichtet über 26 Lebensläufe von Menschen, wie sie die Folgen der Treuhandpolitik erlebt haben. Sie macht Station in verschiedenen Orten Ostdeutschlands. Start ist am 20. August in Erfurt.

Über welche Erfahrungen berichten Ihnen die Menschen, und was unterscheidet eine ostdeutsche von einer westdeutschen Biografie?

Von vielen Menschen, mit denen ich sprach, höre ich den geflügelten Satz: "Wir sind gelernte Ossis". Das meint, wir Ostdeutsche sind anders geprägt, uns sind andere Dinge wichtig. Ich glaube, viele Ostdeutsche stellen das Gemeinschaftliche in den Vordergrund, während die Menschen im Westen stärker individuelle Interessen verfolgen. Das sind Aspekte, die im Grunde von Beginn an – also seit 1989 – die Debatte zwischen Ost- und Westdeutschen beherrschen. Bis heute.

Im Westen stand und steht das Individuum im Mittelpunkt, und im Osten mussten die Menschen sich in der Gemeinschaft zurechtfinden?

Ja, das kann man sagen, der Unterschied zwischen dem "Ich" und dem "Wir". In den Wende-Jahren 1989/90 wollten viele weg aus dem "Wir". Doch inzwischen werden auch die Vorzüge gesehen, die eine Gemeinschaft bieten kann. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Allein wird er nicht glücklich.

Werden Ostidentitäten im Westen immer noch nicht verstanden und teilweise belächelt?

Ein Grund dafür, dass die Unterschiede noch immer vorhanden sind, ist, dass zu wenige Ostdeutsche Führungspositionen besetzen. Viele Westdeutsche haben kein Korrektiv zu ihrer Herrschaftsmeinung. Ich will mich nicht zu der Frage positionieren, ob es eine Ost-Quote geben muss, aber in allen relevanten Entscheidungspositionen sitzen Westdeutsche, und die entscheiden nun mal anders. Für den sozialen Frieden und für die Entwicklung Ostdeutschlands ist es wichtig, dass Ostdeutsche mitbestimmen können.

Sollten sich die Ostdeutschen also stärker einbringen?

Unbedingt! Es liegt sehr viel Problemlösungspotential brach. Viele Ostdeutsche haben inzwischen resigniert, weil sie sich nicht einbringen können. Das ist unser Ansatz: Wir laden Menschen ein, ihre Geschichte zu erzählen und so ihre Erfahrungen zu teilen. Viele sind in den letzten 30 Jahren ja gedemütigt worden, indem ihnen erklärt wurde, sie hätten keine Ahnung, keine Kompetenzen, ihre Arbeit in der DDR sei nichts wert. Viele haben sich deshalb zurückgezogen.

Setzen sich solche Erfahrungen bei den Kindern und Enkeln der früheren DDR-Bürger fort?

Was die Jüngeren prägte, ist die Instabilität, in der viele Familien in den 1990er- und 2000er-Jahren lebten. 1990 hatte sich das komplette Leben verändert, viele junge Eltern haben danach in prekären oder unsicheren Arbeitsverhältnissen gelebt oder mussten die Heimat, die Freunde, die Familie verlassen und der Arbeit hinterher ziehen. Das wirkt sich auf die Kinder aus, auch sie sind unsicher, haben Existenzängste. Wer in sich nicht selber stabil ist, kann das auch nicht an seine Kinder weitergeben.

Erzählen Ihnen das die Menschen, deren Biografien Sie aufnehmen?

Ja. Ich habe gerade mit einer Frau gesprochen, die aus ihrem Umfeld berichtete. In den 1990ern hatten sich zwei ihrer Bekannten selbstständig gemacht. Als solide Handwerker hatten sie sich aus der Produktionsgenossenschaft des Handwerks (PGH) ausgegründet. Ein Fleischer und ein Bäcker – Menschen, die im Sinne der Marktwirtschaft agieren wollten. Durch die Konkurrenzsituation mit den großen Ketten sind sie pleite gegangen. Dieses Scheitern war ihnen so peinlich, dass sie sich das Leben nahmen. Solche Geschichten sind völlig unaufgearbeitet. Ich kenne keine Statistik, die Suizide erfasst, aber in den 1990ern gab es viele.

Was sollen junge Menschen aus ihrer Arbeit mitnehmen?

Wir arbeiten derzeit, unterstützt vom Ostbeauftragten der Bundesregierung, an einem Projekt in Thüringen und Sachsen. Handwerker erzählen, wie sie zum Meister geworden sind, so entstehen Erfahrungsgeschichten, die die Kompetenzen im Handwerk lebendig abbilden. Viele Gewerke sind vom Aussterben bedroht, deshalb wollen wir zeigen, welche wertvollen Kulturen und Fertigkeiten verloren gehen, wenn sie bald keiner mehr beherrscht. Das Handwerk wird in der postindustriellen Phase eine neue Blüte erleben, deshalb wollen wir junge Menschen dafür begeistern.