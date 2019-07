Blick hinter den Ladentisch

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Manch ein Älterer wird sich noch erinnern: Im Schuhladen in der Frankfurter Straße arbeiteten einst neun Frauen! Das war zu HO-Zeiten. Margitta Richter war mit ihrem Mann aus Schwedt nach Seelow gezogen. Sechs Jahre hatte sie in der Schwedter Schuhfabrik in drei Schichten gearbeitet, kannte sich aus mit Schuhen. In Seelow wurde eine neue Leiterin in besagtem Laden gesucht. Margitta Richter übernahm 1980 den Job. Dann kam die Wende und das Aus der HO. Margitta Richter entschied sich, den Laden samt Schuhbestand zu kaufen.

Laden in Ottos Geburtshaus

Im ersten Stadtmagazin erfährt der Leser noch mehr über die Frau, die Schuhe liebt und in diesem Jahr ihr 40-jähriges Berufsjubiläum feiert. Und auch darüber, dass sich besagtes Geschäft in einem historisch besonderem Haus befindet, dem Geburtshaus von Versandhauskönig Werner Otto, dem Kirchturm-Bauer und Ehrenbürger von Seelow.

Das Stadtmagazin gibt es nur dreimal. Die Idee dafür entstand, nachdem die Seelower Händlergemeinschaft im IHK-Wettbewerb "City-Offensive" erneut einen Preis gewann. Ein Teil des Preisgeldes wird für die drei Ausgaben eingesetzt. Die nächste gibt es zum Stadtfest Anfang September und dann noch einmal zur nun schon traditionellen Lichternacht. Mit dem Magazin erfolgt auch ein Stück Wertschätzung gegenüber den Gewerbetreibenden der Stadt. "Ich habe große Hochachtung vor der Händlergemeinschaft", sagt Bürgermeister Jörg Schröder. Oft würden sie allein ihr Geschäft führen und sich bis zur Selbstausbeutung einsetzen. Um so höher sei zu würdigen, dass dennoch immer wieder gemeinsam neue Ideen geboren werden, um das kleine Zentrum für Besucher und Kunden interessant zu machen.

Im Stadtmagazin erzählen neben Margitta Richter auch Ursula Kieninger von der "Nußschale", Raumausstatter Miesterfeld, Elektronikfachmann Dirk Mahrenholz sowie Familie Hübner vom Edeka-Markt von ihren Unternehmen. Uhrmachermeister Herbert Göbel präsentiert mit seiner Firmengeschichte, die 1962 in Seelow begann, ebenso Stadtgeschichte wie Horst Seelig, dessen Familien-Handwerks-Unternehmen bis ins 17. Jahrhundert zurück reicht.

Gewinn-Rätsel und Bio-Rezept

"Im nächsten Stadtmagazin werden weitere Inhaber von sich erzählen", blickt City-Managerin Ilona Höhne voraus. Der Entwurf sei fertig, gehe bald in Druck. Inklusive sind übrigens jeweils ein Rezept – in der ersten Ausgabe Gemüse-Kräuter-Bratlinge mit Apfel-Lauch-Sauce und Salat – und ein kleines Rätsel. Bis zum 15. Juli kann das Lösungswort eingesandt werden. Für drei Gewinner gibt es einen City-Gutschein – auch eine Idee der Händlergemeinschaft. Das Magazin liegt kostenfrei in den Geschäften, in der Touristinformation, im Rathaus und bei der MOZ für Interessierte zum Mitnehmen bereit.

Lösungswort und Hinweise zum Stadtmagazin an thomas.drewing@seelow.de oder direkt im Rathaus