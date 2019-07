Per Flieger zum Turnier nach Spanien

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Auf einen recht weiten Anreiseweg zu einem Wettkampf machen sich heute ein Gewichtheber-Quartett des TSV Blau-Weiß Schwedt sowie Trainer Roland Taubert. "Es geht, wie in der Vergangenheit schon mehrfach, zu einem Pokalturnier im spanischen La Coruna", ließ Taubert am Mittwoch wissen.

Robert Oswald, Dennis Hansch, Ken Fischer und Martin Adler, allesamt bereits mit Bundesliga- Einsätzen bei den Oderstädtern, dürfen diesen Gewichtheber- "Ausflug" am Ende des Sportjahres 2018/19 durchaus auch als Anerkennung für ihre Leistungen in den zurückliegenden Monaten werten. "La Coruna hat sich zu einer Stadt entwickelt, in der Gewichtheben groß geschrieben wird. Deshalb gibt es nun bereits im 23. Jahr ein Turnier, dessen Teilnehmer und Ergebnisse jedes Jahr verbessert werden", heißt es auf der Internetseite der spanischen Gastgeber.

Diese erwarten für die Wettbewerbe, die in fünf Runden bis in den frühen Abend hinein ausschließlich am Sonnabend ausgetragen werden, Athleten aus immerhin zehn Ländern. Der Wettkampf findet im sogenannten Stadtpavillon von Los Rosales "mit den Türmen des Herkules als großem Zuschauer" statt.

La Coruna befindet sich im Nordwesten Spaniens direkt am Atlantik. Nach der heutigen Anreise per Flugzeug und anschließend mit etwa einstündiger Busfahrt wird es morgen Vormittag noch ein Training geben, sagt der Schwedter Coach. Nachdem man am Nachmittag vielleicht auch ein bisschen von der Stadt sehen kann, sieht der offizielle Zeitplan des Turniers für 20.30 Uhr das Wiegen der Athleten vor. Am Sonnabend beginnt um 9.30 Uhr die erste Runde. Am Sonntag kehren die TSV-Gewichtheber dann wieder in die Heimat zurück.