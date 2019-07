Kein Stromanschluss: Landwirt kann Solaranlage nicht nutzen

Marco Winkler

Neuholland (MOZ) Nils Fischer ist frustriert. Seit Anfang des Jahres sind die Solarmodule auf seinen Stallflächen in Neuholland installiert. 600 000 Euro hat der Landwirt investiert. Doch die Sonnenenergie fließt bei der Neuholländer Fleischrind GmbH und Agrarproduktion GmbH Neuholland-Freienhagen nicht. Bisher hat der Stromanbieter E.dis den Anschluss noch nicht gelegt – und das, obwohl das Trafo-Häuschen direkt auf dem Grundstück steht.

Brandenburg wirbt mit dem Slogan "Es kann so einfach sein". Für Nils Fischer muss das im Moment wie blanker Hohn klingen. "Zwölf Energiespeiseanträge haben wir schon gestellt", sagt er. Resultat: gleich Null. Die E.dis biete immer wieder Leitungen an, die über Kilometer führen. "Sie wollen sogar Kabel im Naturschutzgebiet legen." Das funktionsfähige Trafohäuschen scheint die E.dis offenbar zu ignorieren. Das steht direkt neben den Solaranlagen. Der Anschluss wäre mit wenig Aufwand gelegt. Immerhin 522 Kilowatt an Energie könnten, sobald der Anschluss da ist, ins Netz eingespeist werden. Doch seit einem halben Jahr passiert nichts. "Der Strom soll im Laufe des Jahres verlegt werden", sagt Nils Fischer. "Die E.dis lässt uns im Stich."

Landwirt schaltete Anwälte ein

Mittlerweile musste Fischer Anwälte konsultieren. "Den letzten Antrag für die Einspeisung haben wir im März abgegeben. Bisher gab es keine Rückmeldung. Wahrscheinlich müssen wir nun zum dritten Mal einen Rechtanwalt einschalten, anders kommen wir nicht mehr weiter." Seit sechs Monaten scheint die Sonne auf die Photovoltaikanlagen. Geld wirft die Sonnenenergie keine ab. Im Gegenteil. "Seit einem halben Jahr zahlen wir das Darlehen für die Anlage ab."

Die E.dis informiert auf Nachfrage unserer Zeitung, dass es im Gebiet Neuholland-Freienhagen "gegenwärtig eine Häufung von Anträgen zum Anschluss regenerativer Erzeugungsanlagen an das Stromnetz" gibt. Aus technischer Sicht seien die Anlagen "zwingend in die Mittelspannung (20 000 Volt-Netz) einzuspeisen", sagt Michael Elsholtz aus der Kommunikationsabteilung des Unternehmens.

Das Trafo-Häuschen auf dem Grundstück von Nils Fischer scheint diese Anforderungen nicht zu erfüllen. "Da insbesondere in diesem Gebiet die Netze zurzeit nicht die beantragten Einspeiseleistungen aufnehmen können, wird hier zur Aufnahme von regenerativ erzeugtem Strom der Ausbau des Stromnetzes geplant und durchgeführt."

Die für den Ausbau notwendige Planung und die Genehmigungen, die von Behörden einzuholen sind, würden einerseits Zeit in Anspruch nehmen. "Andererseits führen die hohe Anzahl an Baumaßnahmen teilweise zu Wartezeiten bei den Bauunternehmen", sagt Michael Elsholtz von der E.dis. "Diese Umstände bedauern wir und bemühen uns, die Netzausbaumaßnahmen zum frühesten möglichen Zeitpunkt fertigzustellen." Konkrete Aussagen zum Zeitfenster oder den terminlichen Ablauf könne er nicht treffen.

Fehlende Erlöse

Für Nils Fischer ist das bitter. Die fehlenden Erlöse sind eine weitere Belastungsprobe für den Betrieb mit 22 Mitarbeitern. Hinzu kommen die wegen der aktuellen Trockenheit absehbaren Ernteverluste, die Einbußen aus dem vorigen Jahr und der noch fällige zweite Abschlag der zugesicherten Bundes-Dürrehilfe. "Die Biogasanalage hält uns momentan über Wasser", sagt Nils Fischer. Zudem müssen jetzt schon die bisher nicht in Betrieb genommenen Photovoltaikanlagen instandgehalten und Schaltkästen gewartet werden. "Ein- bis zweimal im Jahr muss eine Fachfirma die Anlage reinigen." Auch das kostet Geld. "Es ist einfach frustrierend, wenn man als junger Unternehmer mit Ehrgeiz ein umweltfreundliches Projekt für erneuerbare Energie plant zur Sicherung der Arbeitsplätze und dann einfach nicht vorankommt."

Die Solarmodule sind nur ein Teil eines 3,5 Millionen Euro umfassenden Projektes, das Fischer seit Jahren plant. Alte Flächen der Rinderkombinate in der Nähe von Neuholland und Freienhagen sollen abgerissen und die Fundamente mit Solarmodulen ausgestattet werden. "Wir sind mitten im B-Plan-Verfahren, das hoffentlich im Oktober abgeschlossen wird", sagt Fischer.

80 000 Euro hat er bisher in diese Planungen gesteckt, die Hälfte davon für Umweltschutzgutachten ausgegeben. Sollte sich das Verfahren ziehen, sorgt sich der Jungunternehmer, ob die Gutachten für die nachfolgenden Genehmigungsbehörden noch genügen. Mit dem Abschluss des B-Plan-Verfahrens kann er aber noch nicht starten. Dann kommt die Baugenehmigung. Die kann sich ziehen: Erneut müssen die Träger öffentlicher Belange angehört werden.

"Ich bin mit viel Euphorie an dieses Projekt herangetreten." Jetzt überlegt er, ob es wirklich der richtige Schritt war. Zu viele Steine würden ihm seitens der Behörden, dem Netzbetreiber und Bürokratievorschriften in den Weg gelegt.

Frust über Verzögerung

Die Planungen stammen von 2016. "In der Zwischenzeit sind die Entsorgungskosten für den Abriss der alten Ställe gestiegen." Schon jetzt müsse er überlegen, ob er sein Projekt aus finanzieller Sicht vielleicht nur in abgespeckter Variante umsetzen will.

Nils Fischer ist ein pragmatischer Typ, ein Macher. So schnell wie er redet, will er vorankommen. Die Verzögerungen frustrieren ihn. "Es ist einfach abschreckend und sehr mühselig", sagt er. Überall werde über die Energiewende gesprochen. "Aber wenn es einer macht, muss er einen Hürdenlauf überstehen."