Bekannte Gesichter an der Seitenlinie

Stefan Grossian

Bad belzig ([]) Anfang der Woche gaben die Verantwortlichen des FC Borussia Belzig bekannt, wer den Posten als Männertrainer, nach dem Abgang Karsten Krzewskis, übernimmt. Es wird der langjährige Kapitän des FC, Rick Leppek, der während seiner Zeit in der Oberliga beim FSV Optik Rathenow viel Erfahrung in taktischer Hinsicht sammeln konnte. Ihm zur Seite stehen Karsten Leo als Co-Trainer sowie Sascha Ahnert als Mannschaftsbetreuer.

Als Rick Leppek sich entschied, mit seinem Bruder Lars wieder zur Borussia zurückzukehren, folgten viele erfolgreiche Spielzeiten, wie sich Leppek erinnert "Das waren viele schöne und erfolgreiche Jahre nach unserer Rückkehr. Es ist mein Ziel, solch eine erfolgreiche Zeit nun auch als Trainer mit der Mannschaft in den nächsten Jahren zu erleben".Während die Spieler ihre kurze Sommerpause genießen, tüftelt das neue Trainerteam bereits an der neuen Saison: "Die Sommerpause ist sehr kurz und es gibt viel zu organisieren und zu besprechen. Wir wollen zum Trainingsstart optimal vorbereitet vor die Mannschaft treten."- sagte Leppek. Das ganze Trainerteam freut sich aber trotz intensiver Vorbereitung darauf, dass es endlich losgeht, wie auch Leo und Ahnert bestätigten: "Die Spieler werden die fußballfreie Zeit sicherlich noch genießen. Wir würden aber am liebsten diese Woche schon mit dem Training starten", waren sich beide einig.