Ein Meer von Weiß in einer grünen Oase

Ganz in Weiß und immer gut behütet: Diese Damen finden richtig Gefallen an ihrem Outfit und am Picknick im Schlosspark. © Foto: Klaus D. Grote

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Grandios, einfach grandios! Wenn Oranienburg seinen Schlosspark zum "Picknick in Weiß" öffnet, dann strömen die Menschen nur so in den größten Garten der Stadt. Mehr als 1 200 waren es am Mittwochabend. Die Farbe Weiß beherrschte die grüne Oase zwischen historischem Portal und Schlossparkteich, in dem sich von Zeit zu Zeit die Fontäne ergoss.

Tomate-Mozarella und diverse Salate – alles natürlich selber zubereitet – ließ sich eine Gruppe von Freundinnen schmecken, die als "Wiederholungstäterinnen" den Abend im Park sichtlich genossen. Italienische Antipasti gab es am Nachbartisch, dazu einen Schluck eines guten Rotweins. Mit verschiedenen Gemüsen liebevoll gefüllte Wraps wurden am Nebentisch serviert. "Wir hatten dieses Mal keine Zeit, das Essen selber zuzubereiten, wollten aber im Park wieder dabei sein", sagt eine Oranienburgerin, die mit Verwandten und Bekannten an der Tafel sitzt. Sie haben ihre prall gefüllten Teller mit allerlei Spezialitäten bei der "Kaffeetante" geordert.

Partyboulettchen machten an einer großen Tafel, an der mehrere Freundeskreise und verschiedene Generationen Platz genommen hatten, die Runde. "Die hat mein Schwiegervater Dietrich Mewes selber gemacht", sagt Olaf Onigkeit. Weil sich der 88-Jährige aber im Laufe des Tages den Rücken verrenkt habe, könne er nicht mit dabei sein. "Die Bouletten sind super lecker", schwärmt Stefanie Remer und schickte damit ein Dankeschön und gute Besserung an Dietrich Mewes.

An Land gespült hatte es die Mitglieder des Kurbrandenburgischen Marinevereins, die an einer langen Tafel fröhlich feierten. Statt der roten Vereinsfarben trugen sie natürlich ebenfalls glänzendes Weiß. Eigene Klapptische und Stühle hatten Annemarie und Hans-Joachim Laesicke sowie Friedrich Seifert und Claudia Oldenburg mitgebracht.

Käsewürfel mit Weintrauben und frischen Erdbeeren reichten andere Gäste durch die Reihen. Etwas Leichtes, passend zum Sommer. Dass der am Mittwochabend die Temperaturen ein wenig gedrosselt hatte, tat der guten Stimmung keinen Abbruch. "Das ist angenehmer als 38 Grad", sagt eine junge Frau, die es sich mit Freunden auf einer Decke am Schlossteich bequem gemacht hat. Viele Damen trugen weiße Hüte, manche Schirmchen, die dem Ganzen ein barockes Ambiente verliehen. Das unterstrichen die "Artistokraten", die ihre akrobatischen Späße zwischen den weiß geschmückten Tafeln sehr zum Amüsement der Festgemeinde aufführten. Ein kleines Ensemble der "Oranienburger Schloßmusik" von Ronny Heinrich machte das Ganze noch musikalisch perfekt.