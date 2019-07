Ab September rollen die Abrissbagger

Matthias Henke

Gransee So langsam wird es konkret mit den Bauarbeiten für das geplante Ärztehaus in der Granseer Innenstadt. Während die Planungen für das Projekt, das die Gebäude Rudolf-Breitscheid-Straße 30 bis 32 umfasst, bereits der Öffentlichkeit ausführlich vorgestellt wurden, geht es nun an die praktische Umsetzung.

Vor dem Bau kommt jedoch der Abriss von Gebäuden, die dem Vorhaben im Wege stehen. Im Frühjahr war zwar noch spekuliert worden, dass bereits Mitte des Jahres damit begonnen werden könne, doch ganz so schnell geht es nun doch nicht. Jedoch hat die Amtsverwaltung entsprechende Leistungen jetzt ausgeschrieben. Bis Ende Juli haben Firmen Zeit, dafür ein Angebot abzugeben. Mitte September bis Ende des Jahres wird als Ausführungszeitraum für die Abrissarbeiten angegeben. Damit können auch die Mitarbeiter der Entwicklungsgesellschaft Regio Nord noch etwas länger in ihren angestammten Büros bleiben, bevor auch diese vom Abrissbagger eingeebnet werden. Ein Ausweichquartier für sie in den Räumen der Amtsverwaltung ist jedoch in Vorbereitung.

Komplett abgebrochen wird die dreigeschossige Nummer 31 mit ihrem markanten Schriftzug "Für Technik und Haushalt", der auf das früher dort beheimatete Haushaltswarengeschäft hinweist. Der Schriftzug soll jedoch nicht den Abrissarbeiten zum Opfer fallen, sondern zuvor gesichert werden. Des Weiteren abgerissen werden diverse Nebengebäude, darunter Schuppen und Garagen auf dem Hof der Nummer 31 sowie ein Anbau im rückwärtigen Bereich der Nummer 30. Das bereits erwähnte Gebäude auf dem Hof der Amtsverwaltung, derzeit Sitz der Regio Nord soll ebenso weichen wie ein Lagergebäude auf dem Hof der Rudolf-Breitscheid-Straße 32. Für den Abriss des Regio-Nord-Gebäudes ist eine Verkehrsfläche herzustellen, mit der das darunterliegende Kopfsteinpflaster vor Schäden durch Baufahrzeuge zu schützen ist.

Nicht abgerissen, sondern nur entkernt wird das an den bisherigen Sitz der Regio Nord angrenzende Gebäude Baustraße 56a, von der Baustraße aus hinter der Nummer 55 gelegen. Nach Abschluss aller Abriss-, Um- und Neubauarbeiten soll dort die Regio Nord ihren neuen Sitz haben.

Die später neu errichtete Rudolf-Breitscheid-Straße 31 wird klar als zeitgenössischer Neubau erkennbar sein. Die zuständige Denkmalbehörde war in die Planung jedoch eingebunden.