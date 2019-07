Angst und Schrecken verbreitet

Rene Wernitz

Rathenow (MOZ) Mehr als 340 Jahre ist es her, dass das Kurfürstentum Brandenburg-Preußen im Krieg mit den Schweden war. Von Schwedisch-Pommern her waren die Truppen des skandinavischen Königreichs im Winter 1674/75 in die Uckermark eingefallen. Erst im Mai starteten sie ihren Feldzug in Richtung Havelland, um letztlich die Brückenorte am Unterlauf des Flusses zu besetzen.

Prenzlau war zunächst das schwedische Hauptquartier. Von dort muss, glaubt man Samuel Christoph Wagners Angaben in seinen 1803 veröffentlichten "Denkwürdigkeiten der churmärkischen Stadt Rathenow", ein Brief in die Havelstadt verschickt worden sein. Dieser soll vom 12. Mai 1675 datiert sein. Die Schweden waren da noch fern der Havel. Doch der Inhalt müsste, sofern er in Umlauf gebracht worden ist, die Rathenower in Angst und Schrecken versetzt haben.

Wagner muss das Original oder eine Abschrift dessen vorlegen haben. Denn der protestantische Geistliche hätte sich wohl kaum die frühere Kriegsgräuel von Konfessionsgenossen nur ausgedacht. Dass Prenzlau, wie im Brief dargestellt, "täglich 120 Tonnen Getränk, 40.000 Pfund Brot und 100 Ochsen" liefern musste, mag man noch als normal deuten in Kriegszeiten. Auch dass die Schweden Dörfer und Kirchen plünderten, sie hier und da sogar in Brand steckten, und das Vieh wegtrieben, erscheint nicht ungewöhnlich. Doch die Art und Weise, wie mit den Menschen umgegangen worden sein soll, erschreckt. Wie mag es erst Leuten im Mai 1675 gegangen sein, denen schwedische Besatzung noch bevorstand?

In den "Denkwürdigkeiten" zitiert Wagner aus dem Brief eines Prenzlauer Bürgers wie folgt: "Mit den Leuten selbst wird nicht weniger tyrannisch hausgehalten. Man durchbohret ihnen die Hände, wie der Herr Bürgermeister in Zehdenick bezeugen kann, quält sie nackend ausgezogen, hängt sie auf und rädert sie. Einige sind an den Hals eingegraben, unschuldige Kinder sind aus Lust und Übermut gemordet, Weibspersonen mit den Brüsten angenagelt, Männern sind die G... mit Steinen zerschlagen, welches leider auch meinem armen Großvater Jeremias Braklauen wiederfahren." Auch sollen die Besatzer sogenannte Schwedische Tränke verabreicht haben: "Sie gießen den Leuten allerlei Mistjauche und Unrat in den Hals und springen ihnen hernach auf die Leiber, bis die Jauche wieder zum Halse hinausläuft."

Einer, der der Soldateska offenbar ebenso hilflos gegenüberstanden haben soll, war der schwedische Oberbefehlshaber. Carl Gustaf Wrangel soll in einem Brief notiert haben: Solange er Soldat sei, habe er von solchen Gräueln, von Christen verübt, noch nicht gehört. 128 Jahre nach den Ereignissen kommentierte Wagener: "Man erlaubte sich ein Betragen, das eines edlen, gesitteten und menschlichen Volks durchaus unwürdig war. Sie behandelten die schutzlosen Brandenburger, die ihnen nichts als Unschuld entgegensetzen konnten, gleich unmenschlichen Barbaren."

Der 30-Jährige Krieg mit allen seinen Gräueln hätte, so Wagener weiter, "nicht ärgere Schandtaten aufzuweisen, als jetzt ein Volk sich zu Schulden kommen ließ, dessen Manneszucht einst musterhaft war." Doch verwies er in seinen "Denkwürdigkeiten" auf den französischen Gesandten bei den Schweden, der dem Generalstab bis Prenzlau gefolgt war, "und dem erhaltenen Befehle seines Hofes gemäß, nicht aufhörte, die Schweden zu den drückendsten Lieblosigkeiten" zu ermuntern, um dadurch desto eher die Rückkehr des Kurfürsten nach Brandenburg zu bewirken. Laut Angabe im Buch soll das ein Mann namens Vitry gewesen sein. In anderen Quellen ist vom Marquis de Vitry die Rede.

Eigentlich befand sich das Kurfürstentum Brandenburg-Preußen auf Seite der Holländer im Krieg mit Frankreich. Dieses Königreich war allerdings mit Schweden verbündet. Die im Winter 1674/75 begonnene Besatzung in Brandenburg verfolgte im Kern den Zweck, den Landesherren und seine Truppen aus dem Krieg im Westen herauszulösen, um Entlastung für die Franzosen zu schaffen.

Da der Kurfürst den Winter über nicht kam, wollten die Schweden allem Anschein nach den Druck erhöhen. Was sie nicht ahnten, als sie Anfang Juni 1675 nun auch Rathenow besetzten, dass Friedrich Wilhelm längst unterwegs war und am 14. Juni (laut damals gültigem julianischem Kalender) den Herrensitz des havelländischen Landrats Jacob Friedrich von Briest im Haveldorf Böhne erreichte.

In den frühen Morgenstunden des darauffolgenden Tages ritten die Brandenburger in Rathenow ein und vertrieben die Schweden. Gemeinsam mit den Besatzern aus Havelberg und der Stadt Brandenburg zogen sich die Schweden über Nauen zurück. Drei Tage nach dem Überraschungscoup von Rathenow konnten sie bei Fehrbellin gestellt und vernichtend besiegt werden. "Die Heimkehr des großen Kurfürsten", ein 1813 von Friedrich de la Motte Fouqué veröffentlichtes dramatisches Gedicht, widmet sich der Befreiung Rathenows, die den Lauf der Weltgeschichte beeinflusst hat. Brandenburg-Preußen wurde in der Folge immer bedeutender. Schwedens Stern als militärische Supermacht sank derweil allmählich. Das Land verordnete sich 1815 sogar eine Neutralität. Das führte dazu, dass Schweden kein NATO-Mitglied ist.