Scheunen in Klein-Mutz niedergebrannt – Anwohner evakuiert

Tilman Trebs

Klein-Mutz (MOZ) Ein Großbrand hält die Feuerwehren aus dem Nordkreis seit Mittwochnachmittag im Zehdenicker Ortsteil Klein-Mutz in Schach. Das Schlimmste ist zwar überstanden. Nach Auskunft von Stadtbrandmeister Gerd Leege wird der Einsatz wahrscheinlich noch bis in die Nacht zu Freitag andauern.

Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr war der Brand am Mittwoch gegen 16 Uhr ausgebrochen. Zwei Scheunen, in denen vor allem Stroh und Heu lagerten, brannten komplett nieder. In Mitleidenschaft wurden auf dem Hof aber noch ein angrenzendes Wohnhaus und eine weitere Scheune gezogen. "Diese Gebäude konnten wir aber retten", sagte Stadtbrandmeister Leege am Donnerstagvormittag. Das gleiche gilt für eine Scheune, die 50 bis 70 Meter vom Hof entfernt durch Funkenflug in Brand gesetzt wurde.

Elf Anwohner mussten am Mittwoch vorübergehend ihre Häuser verlassen. Sie konnten laut Leege aber noch am Abend in ihre Wohnungen zurückkehren.

Am Mittwochabend waren zunächst 90 Feuerwehrleute aus allen Zehdenicker Löschzügen im Einsatz. Unterstützt wurden sie von den Granseer Kameraden mit zwei Tanklöschfahrzeugen sowie von der Liebenwalder Feuerwehr mit einem Tanklöschfahrzeug und einer Drehleiter.

Der Einsatz wird nach Auskunft von Leege frühestens am Donnerstagabend beendet sein. "Wir rechnen aber damit, dass es auch Mitternacht werden kann." Die Flammen seien zwar schon lange unter Kontrolle. Doch die Unmengen von Stroh und Heu in den fast 90 Meter langen und knapp 15 Meter breiten Scheunen seien noch nicht komplett abgelöscht. "Wir müssen Stroh und Heu nun mit Radladern aus den Gebäuden holen. Dafür haben wir jetzt das Technische Hilfswerk um Unterstützung gebeten. Auch Landwirte aus dem Ort helfen uns mit Radladern", sagte Gerd Leege.

Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Die Polizei hat Brandermittler nach Klein-Mutz geschickt.