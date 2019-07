Dennis Schmöker: "Früher lag ich auf der faulen Haut"

Steffen Kretschmer

Oranienburg (Moz) Dennis Leroy Schmöker schweißte den Ball am Dienstag aus gut zehn Metern links oben in den Winkel. Wie so oft, nur eben diesmal nicht wie gewohnt mit dem Hand-, sondern mit dem Fußball. "Ich habe heimlich geübt", sagte der Linksaußen des Drittligisten Oranienburger HC nach diesem spaßigen Trainings-Duell zum Auftakt. "Mein Vater ist bei Alten Handball-Herren aktiv. Und als ich da in unserer Sommerpause einmal mitgemacht habe, wurde auch Fußball gespielt."

Schmöker hat trainiert und war fleißig in der handballfreien Zeit. "Ich habe wirklich viel gemacht in der Freizeit", sagte er, weshalb ihm der Start am Dienstag leicht fiel. Muskelkater? "Den hatte ich am Mittwoch nicht. Unser Programm in der Vorbereitung auf die neue Saison in der 3. Liga ist aber schon sehr ordentlich. Gerade bei den athletischen Sachen ist jeder für sich selbst verantwortlich und bestimmt, ob er an die Grenze geht oder nicht."

Dennis Leroy Schmöker tat genau das schon am Dienstag zum Trainingsauftakt. In den vergangenen Wochen arbeitete der OHC-Handballer, wie seine Teamkollegen auch, einen vorgegebenen Trainingsplan ab. Laufen, schwimmen, Rad fahren und zum Ausgleich noch Beachvolleyball. Schmöker zog das Programm durch, machte nebenbei immer noch ein bisschen mehr und hofft nun, dass er davon profitieren werde. "Wenn früher trainingsfrei war", so gab er zu, "lag ich immer auf der faulen Haut. In der Vorbereitung kam dann aber das böse Erwachen." Jetzt bezeichnet sich der Linksaußen, der in seine vierte Oranienburger Saison geht, als "reifer, erwachsener und disziplinierter". Und genau das müsse seiner Meinung nach auch so sein. "Wir sind in einem Bereich angekommen, in dem wir sagen, dass wir in Richtung 2. Liga gehen wollen und alles professioneller wird. Da weiß dann auch jeder Spieler, was er tun muss."

In der ersten Einheit gab es einen lockeren Start mit einem Fußballspiel und intensiven Athletikübungen. Am Mittwoch waren die Spieler dann bei einer sogenannten Sprintpyramide gefordert, bei der sie 45 Minuten lang Intervallläufe absolvieren mussten. "In den kommenden Tagen folgen dann auch noch zwei Trainingslager", sagte Schmöker. "Eines, welches speziell auf Teambildung abzielt, und eines für das Arbeiten mit dem Ball." Letzteres sei wichtig, damit sich die Neuzugänge schnell zurechtfinden, ist sich Dennis Leroy Schmöker sicher. "Sie spielen alle im Rückraum, und es ist immer einfacher, einen Außenspieler ins Team zu integrieren. Die Jungs im Rückraum haben noch mehr Aufgaben, weshalb vor allem das Timing stimmen muss. Es liegt an uns, wie schnell es geht, dass es spielerisch passt. Wir müssen viel kommunizieren."