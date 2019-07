Seniorin prallt mit Auto gegen Linienbus – zwei Verletzte

Tilman Trebs

Schildow (MOZ) Bei einem Verkehrsunfall in Schildow sind am Mittwochnachmittag zwei Fahrgäste eines Linienbusses verletzt worden.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatten mehrere Fahrzeuge gegen 17.20 Uhr an der Mühlenbecker Straße ein am Straßenrand stehendes Auto überholt. Eine 80-jährige Autofahrerin am Ende der Schlange prallte nach dem Überholvorgang frontal gegen einen entgegenkommenden Linienbus.

Die Seniorin kam laut Polizei zwar nicht zu schaden. Durch die Vollbremsung des Linienbusses seien aber zwei Insassen leicht verletzt worden. Sie seien durch Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort versorgt worden.