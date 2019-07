Partielle Mondfinsternis im Juli

Thomas Becker

Parey Fast genau ein Jahr nach der totalen Mondfinsternis vom 27. Juli 2018 findet am Dienstag, 16. Juli, eine partielle Mondfinsternis statt. Partiell bedeutet, dass nur ein Teil des Mondes in den Erdschatten eintritt. Genau zwei Drittel des Monddurchmessers wird in dieser Nacht vom Erdschatten verdunkelt werden. Das sollte ausreichen, um das typische rötliche Leuchten auf der dunklen Seite wahrzunehmen. Das ist das Sonnenlicht, welches von der Erdatmosphäre in den Erdschatten gestreut wird, so dass der Mond nie völlig unsichtbar wird.

Am Abend der Finsternis steigt der Mond um 21.24 Uhr über den Horizont. Der spannende Teil der Finsternis beginnt um 22.01 Uhr mit dem Eintritt in den Kernschatten der Erde. In knapp vier Grad Höhe über dem Horizont sieht es dann so aus, als würde der Mond leicht angeknabbert. Um 23.30 Uhr ist schließlich die Mitte der Finsternis erreicht, und gut 66 Prozent des Mondes liegen im rötlichen Dunkel. Unser kosmischer Nachbar steht in dem Moment immerhin über 11 Grad hoch am Südost-Himmel. Der Austritt aus dem Kernschatten findet um 00.59 Uhr statt und das Ereignis endet.

Zur Beobachtung genügen das bloße Auge, ein Feldstecher sowie ein freier Horizontblick in Richtung Südosten. Wer Interesse hat, kann sich aber auch zum Sternenblick in Parey (Hof der Naturparkverwaltung) begeben, wo ab 21.00 Uhr ein Vortrag über die verschiedenen Arten von astronomischen Finsternissen geboten wird. Anschließend findet bei klarem Himmel die Beobachtung an mehreren Teleskopen statt. Auf der Wiese kann auch wieder jeder seine Picknickdecke ausbreiten, so wie im vergangenen Jahr. Einlass ist ab 20.30 Uhr, und der Eintritt ist kostenlos, wobei Spenden willkommen sind.

Im Newsletter des Monats Juni wurde auf die nachtleuchtenden Wolken hingewiesen. Diese sind in diesem Jahr außergewöhnlich häufig zu beobachten. Da der Juli statistisch gesehen der deutlich bessere Monat zur Bildung der seltenen Wolkenart ist, lohnt sich ein Blick nach Norden in den Zeiten der fortgeschrittenen Dämmerung. Silbrig schimmernde helle Streifen- und Wellenmuster sind dann ein deutlicher Hinweis auf diese ungewöhnliche Wolkenform in rund 83 Kilometern Höhe.

Zum Ende des Monats hin endet die Zeit der hellen Nächte, und es wird nachts wieder komplett dunkel. Bis es soweit ist, können sich die Sternfreunde neben dem Mond auch die beiden Riesenplaneten Jupiter und Saturn tief am Südhimmel die ganze Nacht lang anschauen. Letzterer steht am 9. Juli der Sonne gegenüber und damit in seiner besten Beobachtungsposition.

Zum Ende des Monats tauchen auch die ersten Sternschnuppen der Perseiden auf. Gerade die ersten Tage im August (etwa bis zum 9.) ermöglichen auch noch die Beobachtung der immer zahlreicher werdenden Sternschnuppen, ohne störendes Mondlicht in der zweiten Nachthälfte. Die Maximumnacht zum 13. August wird dann leider stark vom schon wieder fast vollen Mond beeinträchtigt. Am 3. und 9. August finden Anfänger-Fotokurse für Nachtfotografie statt. Die Verlinkungen zu den Angeboten finden interessierte auf //www.sternenpark-westhavelland.de/veranstaltungen:www.sternenpark-westhavelland.de/veranstaltungen:www.sternenpark-westhavelland.de/veranstaltungen|_blank)$.

Mondphasen: Neumond - 02.07. / Erstes Viertel - 09.07. / Vollmond - 16.07. / Letztes Viertel - 25.07.

Veranstaltungen: Informationen auf //www.sternenpark-westhavelland.de/veranstaltungen:www.sternenpark-westhavelland.de/veranstaltungen:www.sternenpark-westhavelland.de/veranstaltungen|_blank)$;

Di., 16. Juli, 21.00 Uhr: "Partielle Mondfinsterin" - Vortrag und Beobachtung im Sternenblick Parey;

Do., 25. Juli, 23.00 Uhr: Erlebnis Dunkelheit - Nachtwanderung in Parey (10 Euro). Infos auf www.zumnordlicht.com/sternenpark, Anmeldungen per E-Mail an info@zumnordlicht.com oder telefonisch unter 0176/78935281.