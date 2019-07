Polizei fahndet nach Internetbetrüger

MOZ

Eberswalde (MOZ) Bei einem Fall von Internetbetrug hofft die Barnimer Polizei mithilfe eines Phantombildes auf die Spur des Täters zu kommen. Sein Opfer ist eine Frau aus Eberswalde, die Mai über die Internet-Plattform ebay-Kleinanzeigen ein Handy zum Verkauf angeboten hatte. Ein Interessent meldete sich bei ihr und bezahlte die Ware über den Zahlungsdienst Paypal. Dann holte sich ein junger Mann das Handy ab – und das Geld wurde gleich wieder zurückgebucht, so dass die Frau das Handy los war und mit leeren Händen da stand. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer den Mann auf dem Phantombild erkennt oder weiß, wo er sich aufhält, wird gebeten, sich in der Inspektion Barnim unter Telefon 03338 3610 zu melden. Hinweise werden auch in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache Brandenburg unter https://polizei.brandenburg.de/ entgegengenommen.