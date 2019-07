Naturpark ins Bewusstsein gerückt

Simone weber

Havelland/Ferchesar Mit 1.315 Quadratkilometer Fläche ist der Naturpark Westhavelland der größte der elf Brandenburger Naturparke. Immer mehr Touristen entdecken die Region für sich, auf dem Rad oder vom Wasser aus. Seit das Westhavelland auch anerkannter Sternenpark ist (seit 2014) zieht es von Jahr zu Jahr auch immer mehr Astrofans hier her. Derweil sind Dorfkirchen, Gutshäuser und Schlösser sehenswerte Zeitzeugen der Kulturgeschichte.

Tourist-Informationen liefern auch Tafeln, die die Naturparkverwaltung aufstellen ließ. Die bisherigen sollen nun schrittweise ersetzt werden. "Die Tafeln erhielten ein landesweit einheitliches Design. Gleichzeitig wurden die Informationen aktualisiert", so Naturparkleiterin Ilona Langgemach. "Außerdem werden Tafeln an Stellen aufgestellt, an denen bisher keine standen."

In Zusammenarbeit mit dem Amt Nennhausen wurden zuletzt zwei Info-Tafeln in der Dranseschlucht aufgestellt. "Die ausgewiesene EU-Badestelle am Ferchesarer See ist bei Einheimischen und Besuchern beliebt. Zudem führen der Seerundweg sowie der Havel-Elbe-Wanderweg hier entlang", so Amtsdirektorin Ilka Lenke. Die erste neue Tafel an der Badestelle, direkt neben dem dortigen Eiscafé, informiert unter anderem mit einer Gesamtkarte über allgemeine Angebote des gesamten Natur- und Sternenparks und wichtige hier heimische Tierarten. Die zweite Tafel wurde direkt am Ende der Treppe zum Seeufer aufgestellt. Unter der Überschrift "Gewusst wie – leben mit dem Biber" informiert diese über den Nager. "Am See gibt es drei, vier Biberburgen, eine unweit dieser Tafel", so Langgemach. Der Biber (Castor fiber) gilt in den Flüssen und Seen des Naturparks als Leitart. Durch dessen Unterschutzstellung profitieren zahlreiche weitere Arten wie Eisvogel, Flussuferläufer und Fischotter.

Vor zwei Jahren wurden die ersten neuen Tafeln vor der Naturparkverwaltung in Parey sowie am Lilienthal-Centrum in Stölln und am nahen Flugzeug "Lady Agnes" aufgestellt. Unter anderem wurden die Tafeln am Gülper See, an den Biwakplätzen in Pritzerbe und Strodehne bereits erneuert. Gegenüber der Badestelle Dranseschlucht, auf dem Campingplatz "Buntspecht", wurden kürzlich ebenfalls zwei Infotafeln aufgestellt. Jede kostete etwa 1.000 Euro. Weitere folgen in Pritzerbe und im Amt Friesack.