Fürstenwalde (MOZ) Da hat jemand zu tief ins Glas geschaut: Polizeibeamte haben am Mittwoch gegen 18 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in der Ernst-Thälmann-Straße in Fürstenwalde eine Audi-Fahrerin angehalten.

Dabei bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch im Fahrzeug, meldete die Polizeidirektion Ost. Die 66-jährige Fahrerin war so stark angetrunken, dass sie große Mühe hatte, sich auf den Beinen zu halten. Die Polizisten fuhren sie zur Blutabnahme ins Krankenhaus.