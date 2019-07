50 Jahre Sportgeschichte in Bildern und Exponaten

Alina Holz

Brandenburg Anlässlich der diesjährigen Feierlichkeiten rund um das 50. Jubiläum der Regattastrecke wurde am Samstag die Sonderausstellung "50 Jahre Regattastrecke Beetzsee" zur Geschichte der bedeutenden Sportstätte in der Johanniskirche eröffnet. Anwesend waren neben geladenen Gäste wie Oberbürgermeister Steffen Scheller und Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch auch viele interessierte Brandenburger.

Nach einer kurzen musikalischen Einlage der Blaskapelle bat Uwe Philipp, Chef der Regattastrecke, mit dem Ausruf "Sport frei!" die Besucher in die Johanniskirche. Auch Oberbürgermeister Steffen Scheller verwendete mehrmals den gleichen Ausruf in seiner kurzen Eröffnungsrede. Er dankte allen Beteiligten, Sponsoren sowie den vielen erfolgreichen Sportlern, wie auch der anwesenden Birgit Fischer, die die Erfolgsgeschichte der Regattastrecke prägten.

Ihnen und weiteren wichtigen Personen in der Geschichte des Wassersports wurde ein Teil der Ausstellung gewidmet. So ist etwa die Silbermedaille, die Fini Sturm bei der Europameisterschaft 2016 in Brandenburg errungen hatte, zu sehen. Außerdem werden vielfältige Ausstellungsstücke gezeigt, die eine anschauliche Zeitreise bis zu den Anfängen der Regattastrecke ermöglichen. Highlight der Ausstellung ist jedoch ein altes Ruderboot, das mit Stahlseilen an der Decke der Johanniskirche befestigt wurde. Zusammengetragen wurden die Exponate unter der Leitung von Heike Köhler vom Brandenburger Stadtmuseum mit der Unterstützung des Teams der Regattastrecke, Brandenburger Sportvereinen und vielen Privatpersonen.

"Die Regattastrecke am Beetzsee ist nicht nur ‚Deutschlands schönste Regattastrecke‘ – sie ist auch eine der größten und bedeutendsten Sportstätten im Land Brandenburg: Deutsche Ausscheide, Europa-Wettkämpfe und Welt-meisterschaften locken jährlich Tausende Aktive und Besucherinnen und Besucher nach Brandenburg. Für die spannende Zeitreise in die Geschichte der Regattastrecke haben nicht nur das Team der Regattastrecke und Brandenburger Sportvereine, sondern auch viele Pri-vatpersonen dem Stadtmuseum Materialien, Bilder, Informationen und ihre Erinnerungen zur Verfügung gestellt – das belegt eindrucksvoll, dass die Sportanlage ein selbstverständlicher Teil der Stadt- und Regionalgeschichte ist und Identität vor Ort stiftet", sagte Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch in ihrem Redebeitrag.

Die Ausstellung "50 Jahre Regattastrecke Beetzsee" wird bis zum 1. September täglich von 11.00 – 18.00 Uhr geöffnet sein. Ergänzend ist die Veröffentlichung eines Buches geplant, welches Ende Juli in der Johanniskirche vorgestellt werden soll. In diesem wird die umfangreiche Geschichte der Regattastrecke unter Einbezug vieler Zeitzeugen detailliert beschrieben – auf mehr als 250 Seiten.