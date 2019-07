Jost Löber zeigt seine Arbeiten

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Dreidimensionale Objekte aus Holz und malerische Arbeiten sind ab heute Abend, 4. Juli, in der Neuruppiner Galerie am Bollwerk zu sehen. Jost Löber, ein Künstler aus der Prignitz, ist vor Ort zu Gast. Die Vernissage der Schau mit dem Titel "Metamorphose" beginnt um 19 Uhr. Annett Glöckner, ebenfalls Künstlerin aus der Region, wird zur Eröffnung singen und auch einiges zu sagen haben.

Metamorphosen – also Wandlungen – hat dabei nicht nur der Werkstoff Holz erfahren, mit dem Jost Löber derzeit am liebsten arbeitet. Auch der Künstler selbst hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Er kreiert noch immer große Objekte, doch begonnen hat der Prignitzer als Metallkünstler. Vor zehn Jahren hat er schon einmal seine Kunst in der Galerie am Bollwerk gezeigt, damals mit einem Kollegen. Andreas Dorfstecher arbeitete schon damals am liebsten mit Holz. Dass sich auch Jost Löber diesem Werkstoff zugewandt hat, sei seine Besinnung auf seine Wurzeln gewesen.

"Das Holz hat Facetten, die es beim Metall nicht gibt", erklärt Löber. "In der Tiefe ist beim Holz immer noch etwas zu finden." Mit Stahl zu arbeiten, sei ein Konstruktionsprozess. "Da braucht man ein Konzept, um zur gewünschten Form zu kommen", erklärt er. Schweißen, Biegen und andere Schritte führen zum Erfolg. Beim Holz sei das vollkommen anders: "Da gibt es eine gewachsene Form und eine eigene Statik." Bei diesem Werkstoff will Löber auch in Zukunff bleiben.

In der Galerie am Bollwerk werden ab heute Abend mehr als zehn seiner Objekte zu sehen sein. Darunter ist auch eines aus einer Art Lkw-Plane, das durchaus zu einen Blick hinter die ungewöhnliche Leinwand einlädt. Bis zum 10. August können sich Interessierte die Schau ansehen. Die Galerie ist in dieser Zeit immer donnerstags bis sonntags von 12 bis 16 Uhr geöffnet. Wer es nicht schafft, sich Löbers Werke dort anzusehen, bekommt auch beim Künstlerprojekt "Kunstblume" in Wittstock noch bis zum 20. Oktober einen Einblick in dessen Arbeit.