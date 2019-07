Gewalttätig im Alkoholrausch

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Am frühen Dienstagabend nahm sich die Polizei eines 17-jährigen Afghanen an, der nicht nur Hausfriedensbruch begangen hatte.

Nach Befragungen von Zeugen ergab sich für die Beamten folgendes Bild: In der Fontanestraße soll sich der Jugendliche auf dem Grundstück eines 72-Jährigen aufgehalten haben, was der Mann nicht wollte und den Afghanen daher aufforderte das Grundstück zu verlassen. Der 72-Jährige erlitt durch darauf folgende Schläge und Tritte leichte Verletzungen. Ein 31-jähriger Nachbar, der das Geschehen beobachtete, eilte zur Hilfe und soll ebenfalls angegriffen worden sein, was auch ihm leichte Verletzungen einbrachte.

Im Anschluss floh der 17-Jährige, konnte aber durch Zeugen verfolgt und kurz darauf im Beisein der Polizisten als der Tatverdächtige identifiziert werden. Beim Verlassen des Grundstücks soll er zudem ein dort abgestelltes Auto mutwillig beschädigt haben. Laut Polizei war der 17-Jährige stark alkoholisiert. Ihm werden nun Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die Kripo ermittelt.