Leicht unterdurchschnittliche Ernte erwartet

Ernteauftakt: Die Prognosen des Landesbauernverbands versprechen ein leicht unterdurchschnittlichen Ertrag in Brandenburg. Deutschlandweit rechnet der Deutsche Bauernverband mit einer etwas durchschnittlichen Ernte. © Foto: Sandra Euent

Sandra Euent

Dallgow-Döberitz (MOZ) Die Wolken am Himmel wirkten bedrohlich am Mittwochmittag, doch wie so oft im Havelland, fiel kein Tropfen aus ihnen. Der Deutsche Bauernverband hatte zum Ernteauftakt auf den Acker des Dallgower Landwirts Willi Groß geladen. Dieser hat bereits mit der Ernte der Wintergerste begonnen. Zufrieden ist er mit den Körnern nicht. Die späten Nachtfröste im Mai sowie die Trockenheit und Hitze im Juni haben dem Getreide zugesetzt. Trotzdem erwarten die Bauern eine bessere Ernte als im Dürre-Vorjahr.

Wie Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbands (DBV), sagte, erwarte man für Gesamtdeutschland eine knapp durchschnittliche Ernte. Wobei für die Durchschnittsberechnung die Jahre 2013 bis 2017 herangezogen wurden, das Dürrejahr 2018 wurde also ausgeklammert. Natürlich gebe es regionale Unterschiede, betonte Rukwied, je nach Wetterlage in den vergangenen Monaten.

In Zahlen: Der BDV geht von einer Getreideernte von rund 47 Millionen Tonnen aus, das sind etwa eine Million Tonnen weniger als im Schnitt, aber rund 9 Millionen Tonnen mehr als 2018. Noch immer seien die Auswirkungen des Dürrejahres 2018 zu spüren und in einigen Regionen, vor allem im Osten Deutschlands, sei es weiterhin zu trocken.

Dem pflichtete Henrik Wendorff, Präsident des Landesbauernverbands Brandenburg, bei. Man erwartet hier eine leicht unterdurchschnittliche Ernte. Die Hitze der letzten Wochen habe bei den Getreidesorten zum verfrühten "Abreifen" geführt, so dass die Körner kleiner und minderwertiger geblieben sind. Hier ist mit Einbußen zu rechnen. Wendorff spricht von einem durchschnittlichen Ertrag von 52 Dezitonnen je Hektar beim Getreide, was sieben Prozent unter dem Schnitt von 2012 bis 2017 läge, aber 30 Prozent über dem Schnitt von 2018. Die Gesamtgetreidemenge schätzt er auf 2,4 Millionen Tonnen. Wendorff sagt auch, dass diese Erntemengen nicht ausreichten, um den letztjährigen Verlust auszugleichen. Wenn es im Juli und August noch etwas regnen würde, so hätte man zumindest bei Mais und Rüben noch die Chance, dass diese gut wachsen.

Angesprochen auf das immer weniger berechenbare Wetter - viel zu nass 2017, viel zu trocken 2018 - fordern Rukwied und Wendorff die Möglichkeit einer steuerfreien Risikorücklage, die Landwirte in die Lage versetzen soll, sich selbst gegen die Folgen von Extremwetterlagen absichern zu können. Das könne ein erster Schritt sein, so Rukwied, der betonte, dass die Landwirte so auch nicht auf Geld vom Staat angewiesen wären. Als zweiten Schritt zur Absicherung bringt Rukwied Versicherungen ins Spiel. Aber auch die Pflanzenzüchtung müsse sich moderner Methoden, wie der Genschere CRISPR/Cas bedienen dürfen, um die Pflanzenzüchtung schneller und effektiver zu machen.