Falsche Polizisten und Rechtsanwälte aktiv

Hönow Am Montagnachmittag forderte eine angebliche Mitarbeiterin einer Rechtsanwaltskanzlei von einem Hönower in der Stuttgarter Straße per Telefon einen vierstelligen Betrag für zwei Zeitschriftenabonnements. Als der Angerufene die Summe auf das ausländische Konto überwies, verdrehte er wohl Zahlen. Das Geld kehrte zurück. Der Mann erkannte den Betrugsversuch und, dass er per Zufall kein Opfer wurde.

Am Mittwoch rief ein falscher Kripobeamte eine Anwohnerin in der Müncheberger Marxseesiedlung an und befragte sie zu ihrem verstorbenen Ehemann und Wohnverhältnissen. Die Frau durchschaute den Trick, beendete das Telefonat und erstattete Anzeige wegen Amtsanmaßung.

Ähnliche Anrufen gab es am selben Tag in Strausberg und in den vergangenen Wochen in der gesamten Region.

Wiederholt warnt die Polizei: Sie erkundigt sich nicht telefonisch nach Wohnverhältnissen, Ersparnissen oder Wertgegenständen.