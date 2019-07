Feuer vernichtet Glaswerkstatt von Angermünder Künstler

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Vollkommen ausgebrannt ist die Werkstatt des Angermünder Glasgestalters Christian Breßler am Donnerstagnachmittag.

Der Künstler war gerade bei der Arbeit, um Glasperlen zu fertigen, als ihm ein glühendes Materialstück oder ein Funke von der Werkbank fiel. Das Teil war so heiß, dass es unter dem Tisch sofort Feuer auslöste. Die Flammen schlugen in die Höhe und setzten alle umliegenden Maschinen und Regale in Brand. Breßler versuchte noch mit einem kleinen Pulverlöscher den Brand zu ersticken, musste aber mit abgesengten Haaren schnell aufgeben. Die Flammen waren nicht zu bändigen und schlugen bereits in die Decke, breiteten sich in Sekunden über Tapeten, Deckenbalken und Holzkisten aus. Geistesgegenwärtig rannte er nach draußen und drückte die massive Holztür des mindestens 200 Jahre alten Fachwerkhauses zu.

Wasser gegen die Tür

"Das Feuer machte so einen Druck, dass die Tür kaum zuzukriegen war", so Christian Breßler. Dann alarmierte er die Angermünder Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot in die Templiner Straße jagte. Plötzlich sah der Künstler, dass schon über der Türkante Flammen gegen die Flurdecke schlugen. Wieder geistesgegenwärtig kippte er Wasser dagegen, bis Hilfe anrückte.

Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und brachte eine Propangasflasche nach draußen. Der Brand hatte sich auf die Werkstatt konzentriert und verschonte die übrigen vollkommen sanierten Räume des geschützten Denkmals. Nachbarn umliegender Wohnblocks und Gartenbesitzer beobachteten die Löscharbeiten am Grundstückszaun und sprachen dem Betroffenen sofort ihr Mitgefühl aus. Bis auf die abgesengten Haare blieb er unverletzt, stellten die Rettungssanitäter fest.

Die Feuerwehrleute mussten den aufgestauten Rauch mit einem speziellen Entlüfter aus dem Haus saugen. Die Flammen hatten es nicht geschafft, die alte Lehmdecke zu durchdringen. Die Kameraden kontrollierten alle Räume und scannten die am stärksten betroffenen Bereiche mit einer Wärmebildkamera, die die Temperaturen anzeigt. Dann gaben sie Entwarnung.

Alle Maschinen geschmolzen

Dem Künstler bot sich später beim Betreten seiner Werkstatt ein grässliches Bild: Alle Materialien, Maschinen, Werkzeuge und Anlagen sind hinüber. Plastikteile schmolzen komplett. Werkstoffe wurden vollkommen verkohlt. Die Fenster hielten der Hitze stand, platzten aber an einigen Stellen. Wertvolle Ausgangsstoffe für die Glasgestaltung gingen unrettbar verloren. Der gesamte Schaden ist noch nicht zu beziffern.

Der sichtlich geschockte Christian Breßler musste sich erst auf die Steintreppe vor der Tür setzen, um über das Geschehene hinwegzukommen. "Man glaubt gar nicht, wie schnell so etwas geht, man kann überhaupt nichts machen. Gottseidank ist das Haus stehen geblieben."

Die übrigen Räume haben aufgrund seines schnellen Eingreifens auf den ersten Blick kaum Schaden genommen. Was der Rauch möglicherweise anrichtete, lässt sich erst später ermitteln. Die Feuerwehr brachte nach dem Löschen noch besonders heiße Gegenstände aus der Werkstatt in den Garten, um die weiterhin hohe Brandgefahr zu lindern.

.