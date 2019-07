Elke Pazia gewinnt 300 Euro beim OGA-Fotowettbewerb

OGA

Oberhavel (MOZ) Beim Fotowettbewerb "Mein schöner Garten", einer gemeinsamen Aktion des Oranienburger Generalanzeigers und Bauhaus, landete die Oranienburgerin Elke Pazia auf Platz 1. Die Plätze 2 und 3 gingen nach Marienthal und Rheinsberg.

Die Freude bei Elke Pazia war riesig, als sie von ihrer Tante am Telefon erfuhr, dass ihr Foto bei der Leseraktion "Mein schöner Garten" den 1. Platz belegt hatte. "Damit habe ich niemals gerechnet", zeigte sich die frühere Krankenschwester aus Oranienburg auch am Donnerstagnachmittag in der Redaktion des Oranienburger Generalanzeigers noch völlig überrascht von ihrem Erfolg. Vor allem freute sie sich über die Bauhaus-Gutscheine im Wert von 300 Euro, die sie für ihr Foto, das eine Sonnenblume mit Bienen zeigte, vom stellvertretenden Redaktionsleiter Odin Tietsche überreicht bekam. "Da gehe ich gleich mal in die dortige Gartenabteilung", strahlte Elke Pazia.

Platz 2 bei dem Fotowettbewerb, der vom Oranienburger Generalanzeiger, dem Hennigsdorfer Generalanzeiger, der Gransee-Zeitung, dem Ruppiner Anzeiger und Bauhaus veranstaltet wurde, belegte Karina Brauer aus Marienthal. Sie erhielt Gutscheine im Wert von 200 Euro. Familie Wegwart aus Rheinsberg durfte sich über Platz 3 und damit verbunden über einen 100-Euro-Gutschein freuen.