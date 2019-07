Diskussion über "Wolfsfreie Zonen"

Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Der Wolf ist in Brandenburg wieder heimisch. Nicht wenige Nutztierhalter haben Angst, dass das Raubtier ihre Bestände angreift, einige haben auch schon Tiere verloren. Laut dem Bauernbund Brandenburg haben sich im Land mittlerweile 52 Städte und Gemeinden seiner Initiative angeschlossen und sich zur "Wolfsfreien Zone" erklärt. Anlässlich der Landtagswahl am 1. September lädt der Bauernbund zu einer Diskussion über seine Forderung nach "Wolfsfreien Zonen" ein.

Diese findet am Mittwoch, 24. Juli, um 19 Uhr im Mühlenhof, Kyritzer Straße 31, in Wusterhausen statt. Auf dem Podium sitzen überwiegend die Spitzenkandidaten der Parteien wie der CDU-Landesvorsitzende Ingo Senftleben, Kathrin Dannenberg (Linke), Hans-Peter Goetz (FDP), Benjamin Raschke (B90/Grüne), Peter Vida (BVB/Freie Wähler), die Kandidatin der AfD Christina Schade und Johannes Funke (SPD). Moderiert wird der Abend von Bauernbund-Geschäftsführer Reinhard Jung. "Wir möchten den Protest von der Basis Richtung Landespolitik tragen und erreichen, dass die Kandidaten sich auf konkrete Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Wölfe festlegen", so Jung, der Landwirt in der Prignitz ist.