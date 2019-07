Gemeinde bereitet Klage vor

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Die Gemeinde Birkenwerder lässt von dem Hohen Neuendorfer Rechtsanwalt Karsten Sommer eine Klage sowie einen Eilantrag für eine Einstweilige Verfügung erstellen. Es geht dabei um einem Nachtrag zum Planfeststellungsbeschluss für den Ausbau der nördlichen Autobahn erarbeiten. Das teilte Bürgermeister Stephan Zimniock (BiF) in der jüngsten Gemeindevertretertagung mit.

Konkret wurde von der Firma Deges, die den Ausbau des nördlichen Berliner Rings plant, beantragt, einen Mast ersatzlos zu demontieren und als Ersatz für zwei weitere Masten, die ebenfalls verschwinden, unmittelbar neben der Autobahn in Birkenwerder zwei neue Strommasten mit einer Höhe von mehr als 70 Metern zu errichten. Die abzubauenden Masten würden die Baufreiheit an der Autobahn einschränken, erklärt Peter Kleffmann, Sprecher der Bürgerinitiative A 10-Nord, den Hintergrund des Nachtrags. Kleffmann befürchtet nun, dass durch die beiden neuen Maststandorte möglicherweise vollendete Tatsachen für den umstrittenen Bau der 380-Kilovolt-Höchstspannungsleitung geschaffen werden könnten. Von einem verfahrenstechnischen Trick will er zwar nicht sprechen, aber unwidersprochen will er die Sache auch nicht im Raum stehen lassen.

Die Bürgerinitiative setzt sich dafür ein, in der Ortslage Birkenwerder die Leitungen unterirdisch oder in einem Tunnel zu verlegen. Die Freileitung störe das Landschaftsbild erheblich und schränke die bauliche Entwicklung Birkenwerders ein. Die Leitung überspannt große Teile im Norden des Ortes.