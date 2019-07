Pro Sieben dreht Szenen für Film im Briesetal

Mariella Sommer

Birkenwerder Das Briesetal spielt eine wichtige Rolle in der neuen Mystery-Serie "Schattenmoor". Einige Szenen werden zurzeit im Briesewald bei Borgsdorf und am Briesesee gedreht.

Der Münchener Sender "Pro Sieben" hat die Berliner Produktionsgesellschaft "Talpa Germany Fiction" beauftragt, diese und nächste Woche Teile der Serie in Oberhavel aufzunehmen. Deshalb kommt es unter anderem am 9. Juli zeitweilig zu Einschränkungen am Briesesee, wie die Gemeindeverwaltung von Birkenwerder mitteilte. In der Borgsdorfer Friedensallee hat die Filmcrew ihre Basis aufgebaut.

Die Neuproduktion "Schattenmoor" ist ein Thriller des Regisseurs Marc Schießer, der bereits 2016 die Mystery-Serie "Wishlist" gedreht hat. Die Charaktere seines neuen Films werden überwiegend von jungen Darstellern wie Timur Bartels ("Club der roten Bänder") und Farina Flebbe ("Heilstätten") verkörpert. Aber auch erfahrene Darsteller wie Max von Thun sind dabei. In dem Film werden nach Angaben von Timur Bartels im Gespräch mit der Plattform "Klatsch und Tratsch" gesellschaftliche Themen wie zum Beispiel Mobbing thematisiert.

Darum geht es: Die 17-jährige Emma wechselt auf das Internat "Schattenmoor" und wird von den meisten Mitschülern abschätzig behandelt. Leon, der sie warmherzig empfängt, erklärt ihr, dass vor drei Wochen sein bester Freund und Außenseiter Ole und das beliebteste Mädchen Ann-Sophie verschwunden seien. Emma stockt der Atem, als sie das Vermisstenfoto betrachtet: Ann-Sophie sieht genauso aus wie sie!

Der Film soll noch dieses Jahr ausgestrahlt werden. Ein genauer Sendetermin steht noch nicht fest. Vorab soll es im Internet einige Folgen des Films zu sehen geben, ohne das Ende zu verraten, wie "Pro Sieben" auf seiner Homepage mitteilt. Gedreht wird in Briese und Borgsdorf von Montag bis Mittwoch jeweils von 6 bis 18 Uhr sowie am Donnerstag von 13 bis 1 Uhr nachts. Aufnahmeleiterin Barbara Hegedüs bittet in einem Aushang am Drehort die Anlieger um Verständnis für Einschränkungen. Sie steht in den Drehpausen für Gespräche zur Verfügung.