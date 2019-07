Kevin will eine Medaille

Hans Eberhard

Frankfurt (Oder) Wer den 24. Brandenburg-Cup der Junioren-Boxer in Frankfurt gewinnen will, muss im Kräftemessen der 128 gestarteten Teilnehmer vor allem die Kasachen und Russen schlagen. Eine Erkenntnis, die sich bis zu den Viertelfinals der U 19 bestätigte. Alle zehn Boxer und fünf Boxerinnen aus Kasachstan waren gestern in der Frankfurter Brandenburg-Halle noch dabei. Aus Russlands kompletter Staffel war nur einer ausgeschieden. Mit der Nachmeldung von je einer Faustkämpferin aus Griechenland und Norwegen erhöht sich die Zahl der Länder auf 19.

Für Deutschlands Jugend gab es bis Mittwochabend drei Sieger. Der Heidelberger Franklyn Dwomoh schlug im Bantamgewicht den Rumänen Cosmin Tobosaru mit einem knappen 3:2. Der schlagkräftige Berliner Delil Dadaev brauchte im Mittelgewicht nur zwei Minuten für seinen RSC-Sieg gegen den Litauer Lukas Kamnevas. Auch Agasi Magaryan (75 kg) gewann seinen Kampf gegen den Argentinier Taiel Chaves (Arg) klar. Dagegen blieben vier der 17 DBV-Athleten – Anton Kondratev (52 kg), Mehmet Sor (60), Simon Vollmer (64) und Paul Shliout (69) – bereits im Achtelfinale auf der Strecke. Die beiden Schweden waren gestern Abend noch dabei. Kevin Scott bekam es nach seinem deutlichen Auftakterfolg gegen den Argentinier Josue Aguero nun mit dem Deutschen Ahmet Sor zu tun (nach Redaktionsschluss).

Scott ist ein interessanter Bursche, er hat einen berühmten Vater liberischer Abstammung: George Kelly Scott, als George Cramne in Monrovia geboren, unterlag nach vier Siegen erst im olympischen Finale 1988 dem Schweriner Andreas Zülow und wurde später auch Profi-Weltmeister des eher unbedeutenden WBU-Verbandes. Der 58-jährige Skandinavier ist damit der letzte olympische Medaillengewinner seit 31 Jahren für Schweden. Sohnemann Kevin (18), wie sein Vater im Leichtgewicht (bis 60 Kilo) startend, gibt sich eher bescheiden: "Hier eine Medaille zu holen – das wär‘s."