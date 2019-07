Saisonstart: "Heidelbeeren sind meine Mimosen"

Marco Winkler

Staffelde (MOZ) Um Roland Bläsches Gesundheit muss man sich wohl erst einmal keine Gedanken machen. Jeden Tag kommt er mit Superfood in Berührung, das angeblich gegen Falten hilft und laut einiger Studien sogar krankheitsvorbeugend ist. Er darf es probieren; er muss es sogar. Der 55-Jährige ist verantwortlich für die Heidelbeeren vom Spargelhof Kremmen. "Ich muss den Geschmack immer wieder testen", sagt er. Schließlich landen die tiefblauen Vitaminbomben größtenteils in der Direktvermarktung. "Da muss die Qualität stimmen."

Donnerstagvormittag, 9 Uhr, auf einem Feld bei Staffelde. Seit drei Stunden sind die Pflückerinnen schon auf den Beinen. 18 Frauen müssen die Sträucher genau inspizieren, um die reifen Früchte zu ernten. Reinste Handarbeit mit Augenmaß. "Es ist ein Knochenjob", sagt Roland Blä­sche. Anerkennung für die harte Arbeit der in der Saison in Kremmen wohnenden Frauen klingt in dem Satz mit. Die polnischen Erntehelferinnen werden nicht nach Stunden, sondern nach Leistung bezahlt. Nächste Woche kommen zwanzig weitere Frauen. Nicht als Ablöse, sondern als Verstärkung.

Der Bedarf ist da, die Nachfrage der Konsumenten groß. Bis in den September hinein – zumindest wenn die Witterung mitspielt – wird auf den Feldern bei Staffelde geerntet. Auf 17 Hektar Land wachsen vier verschiedene Sorten von Kultur-Heidelbeeren. "Im Herbst werden wir noch einmal weitere acht Hektar anlegen", sagt Roland Bläsche. Nötig sei das, um den wachsenden Markt zu bedienen.

Verschiedene Geschmäcker

Viele andere Landwirte haben, wie der Spargelhof, vor Jahren mit dem Anbau von Heidelbeeren begonnen. Die Beeren, die das Immunsystem stärken sollen, füllen die Lücke zwischen Spargel und Kürbis, verlängern quasi die Einnahmequelle des Landwirts.

Die Saison startet dieses Wochenende so richtig. Gepflückt wird seit Dienstag. Im vorigen Jahr kamen zwölf Tonnen zusammen. Am Freitag macht das Selbstpflücker-Feld bei Staffelde (zwischen Autobahnausfahrt Kremmen und dem Ort) auf.

Roland Bläsche führt durch das Feld. Momentan wird die frühe Sorte Duke geerntet. Ihre Süße zeichne sie aus, so der Heidelbeeren-Profi. Heidelbeere ist nicht gleich Heidelbeere. "Sie schmecken definitiv unterschiedlich." So seien die Sorten Bluecrop und Draper, die in einigen Wochen gepflückt werden, etwas aromatischer. Bläsche selbst favorisiert die finale Ernte der Liberty. "Sie hat das beste Zucker-Säure-Verhältnis", sagt er. Süße und Fruchtsäure würden für ihn am besten harmonisieren. "Aber da hat jeder einen anderen Geschmack."

Heidelbeeren sind sensibel. Gewässert werden sie per Tröpfchen-System am Boden. Auch wenn sie mit dem derzeit trockenen Wetter besser klarkommen als mit viel Regen von oben. "Die Früchte platzen dann oder werden faul", so der Experte. Dennoch sind sie windanfällig. "Den mögen sie nicht." Das permanente Wehen der Blätter an die Beeren sorgt dafür, dass die Früchte ihren typischen Reif verlieren. Die eh schon schwer behangenen Äste knicken um.

Was sie außerdem nicht mögen: Frost. Im Frühjahr gab es einige zu kalte Nächte. "Wir haben dadurch Einbuße gemacht", sagt Roland Bläsche. Einige Früchte wachsen deshalb nicht nach. Die Duke war zur Frostzeit in der Hauptblüte und hat die meisten Schäden davongetragen. Roland Bläsche geht jeden Tag durch die Reihen. "Die Beeren sehen je nach Licht und Wetter immer anders aus." Zwei Tage Sonne können den Unterschied zwischen sauer und süß machen. "Die Heidelbeeren sind meine Mimosen", sagt er über die wetterfühligen Gewächse. In diesem Jahr lässt er deshalb eine Blattanalyse machen. "Ich muss meine eigene Arbeit überprüfen, sehen, ob die Pflanzen genug Nährstoffe bekommen."

Momentan startete der Spargelhof einen Versuchsballon: Konventionell gedüngte Pflanzen wachsen neben solchen, die biologisch gedüngt werden. "Wir wollen sehen, welche Auswirkungen die Düngung auf das Wachstum und den Ertrag hat."

Einen Feind haben die Heidelbeeren: Stare. Ein Flugdrachen in Greifvogel-Gestalt umkreist die Felder zwar. "Aber wenn sie erst einmal auf den Geschmack gekommen sind, können wir die Stare nicht mehr vertreiben."